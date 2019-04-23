Ковтун о завершении карьеры: этот день должен был настать

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Завершивший карьеру фигурист Максим Ковтун опубликовал в социальных сетях обращение, в котором написал, что начинает новую жизнь.
Ковтун о завершении карьеры: этот день должен был настать
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Самое сложное письмо в моей жизни… Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться. Тут нет драмы, моё время было, оно ушло. Это было замечательное время. Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это волнительно. Но так интересно...» — написал спортсмен в Instagram.

Ковтун добавил, что не хочет зарекаться относительно своего будущего, но ряд приоритетов для себя уже расставил.

Ранее сообщалось, что Урманов считает правильным решение Ковтуна завершить карьеру.

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