Ковтун о завершении карьеры: этот день должен был настать

Завершивший карьеру фигурист Максим Ковтун опубликовал в социальных сетях обращение, в котором написал, что начинает новую жизнь.

«Самое сложное письмо в моей жизни… Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться. Тут нет драмы, моё время было, оно ушло. Это было замечательное время. Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это волнительно. Но так интересно...» — написал спортсмен в Instagram.

Ковтун добавил, что не хочет зарекаться относительно своего будущего, но ряд приоритетов для себя уже расставил.

Ранее сообщалось, что Урманов считает правильным решение Ковтуна завершить карьеру.