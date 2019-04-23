Урманов считает правильным решение Ковтуна завершить карьеру

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал решение 23-летнего Максима Ковтуна завершить карьеру.

«Слава богу, молодец! Правильно сделал. Максим бил себя в грудь, говоря о том, что он вернулся и будет успешно выступать в сезоне. К сожалению, этого не произошло. Сейчас объявить о завершении карьеры, пожалуй, правильно», — сказал Урманов Sport24.

Также экс-фигурист заявил, что необходимо констатировать факт, что сезон у Ковтуна не получился.

Ранее сообщалось, что Гончаренко считает слабохарактерность причиной завершения карьеры Ковтуном.