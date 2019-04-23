Гончаренко считает слабохарактерность причиной завершения карьеры Ковтуном

Бывший тренер фигуриста Максима Ковтуна Инна Гончаренко прокомментировала решение 23-летнего спортсмена завершить карьеру.

«Думаю, это некая слабохарактерность со стороны Максима. Он опустил руки. Такое с ним иногда случается: при малейшем чувстве, что что-то идёт не так, он несколько теряется», — сказала Гончаренко в интервью РИА Новости.

Также тренер добавила, что Ковтуну было тяжело терпеть неудобства в работе и в финансовом отношении.

Ранее Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Ковтун завершил карьеру.