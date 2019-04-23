Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Ковтун завершил карьеру

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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что Максим Ковтун быстро сдался, хотя имеет потрясающие способности.
Тарасова выразила сожаление в связи с тем, что Ковтун завершил карьеру
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Очень жаль, что Ковтун принял такое решение. Я не понимаю это качество в людях — так быстро сдаваться. Получилось, что разнообразные четверные прыжки стали прыгать все, кроме него. А он был первым, кто начал их делать в одной программе. Как можно от этого всего отказаться, имея совершенно потрясающие способности», — цитирует специалиста РИА Новости.

Тарасова добавила, что не может равнодушно относиться к спортсмену, так как Ковтун — это не только сам фигурист, но ещё и наставники, которые с ним работали.

Ранее сообщалось, что фигурист Ковтун заявил о желании начать тренерскую карьеру.

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