Фигурист Ковтун заявил о желании начать тренерскую карьеру

Российский фигурист Максим Ковтун, объявивший о завершении профессиональной карьеры, планирует стать тренером.

«Очень хочу развивать себя в тренерском направлении. Амбиции у меня есть, они очень серьёзны. Я до недавнего времени даже не представлял, какая практическая энциклопедия скопилась у меня в голове. Я же тренировался у Николая Морозова, Елены Буяновой, Татьяны Тарасовой, Инны Гончаренко и даже у Алексея Мишина. Завёл себе специальный дневник, в котором расписываю тренерские методические идеи, готовлю дипломную работу», — сказал Ковтун в интервью РИА Новости.

Экс-фигурист добавил, что в настоящее время приоритетами для него являются учёба и получение диплома по специальности «теория и методика фигурного катания».

Ранее сообщалось, что фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры.