Плющенко пожелал Ковтуну удачи в тренерской деятельности
- РИА Новости
«Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности. Может быть, найдёт себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Мне, конечно, кажется, что до конца он не реализовал себя в спорте», — цитирует Плющенко РИА Новости.
Он также подчеркнул, что у него с 23-летним фигуристом не было никаких разногласий, а по поводу ситуации на Олимпиаде в Сочи Ковтун сам когда-нибудь решит рассказать.
Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.
Ранее Илья Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером.