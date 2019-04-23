Плющенко пожелал Ковтуну удачи в тренерской деятельности

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о завершении карьеры четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна.

«Удачи Максиму в шоу и тренерской деятельности. Может быть, найдёт себя в шоу-бизнесе. Все знают, что он читает рэп, поэтому и в этом плане ему удачи большой! Мне, конечно, кажется, что до конца он не реализовал себя в спорте», — цитирует Плющенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что у него с 23-летним фигуристом не было никаких разногласий, а по поводу ситуации на Олимпиаде в Сочи Ковтун сам когда-нибудь решит рассказать.

Ковтун дважды завоёвывал серебро и один раз — бронзу чемпионата Европы. Также он является двукратным серебряным призёром командного первенства мира.

Ранее Илья Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером.