«Мальчик, который так и не попал на Олимпиаду»: фигурист Ковтун объявил о завершении карьеры
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Ресурсов моего организма просто недостаточно»
О решении закончить карьеру Максим Ковтун объявил во вторник утром. По его словам, он давно обдумывал этот шаг и пришёл к нему осознанно. Спортсмен объяснил, что больше просто не мог выжимать максимум из своего организма.
«Моя спина, грыжи и протрузии — это на всю жизнь, и единственное, что я могу сделать, чтобы поддерживать спину в рабочем состоянии, — закачивать её постоянными упражнениями и очень тщательно за этим следить. Но чем больше я работал над мышцами, тем отчётливее понимал, что ресурсов моего организма просто недостаточно, чтобы стабильно занимать места в мировом топе. Не говоря уже о том, чтобы попадать в призовую тройку», — цитирует Ковтуна РИА Новости.
При этом 23-летний спортсмен признался, что не собирается уходить из фигурного катания и намерен посвятить себя тренерской работе.
«Амбиции у меня есть, и они очень серьёзны. Я ведь до недавнего времени даже не представлял, какая громадная практическая энциклопедия скопилась у меня в голове: я же тренировался и у Николая Морозова, и у Елены Германовны Буяновой, и у Татьяны Тарасовой, и у Инны Германовны Гончаренко, и даже у Алексея Николаевича Мишина. Просто передо мной никогда не стояла задача кого-то чему-то научить. Только в последнее время стал помогать с прыжками, с шагами», — добавил спортсмен.
Ковтун признался, что ему уже поступило предложение летом поработать с детьми, чтобы «набраться практического опыта». Максим отметил, что в дальнейшем хочет «работать на результат» и «выходить на мировой уровень».
«Ради этого я сейчас очень серьёзно учусь. Я умею быть жёстким. Могу наорать так, что мало никому не покажется. Но орать на ученика ведь не главное. Главное — уметь подобрать к нему ключик. Есть спортсмены, на которых вообще нельзя повышать голос — они в таком случае просто перестают тебя слышать», — заявил четырёхкратный чемпион России.
Также он рассказал о желании попробовать себя в роли постановщика программ.
«Я счастливый человек и ни о чём не жалею»
Чуть позже Ковтун обратился к подписчикам в Instagram, опубликовав специальный пост. В нём он призвал не делать из своего ухода драму и подчеркнул, что в его жизни начинается новая глава.
«Я благодарю Господа за то, что он дал мне возможность побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю Бога за людей, которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья. Благодарю за то, что у меня такая замечательная семья… Благодарен за Елену Германовну (Буянову. — RT), которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас, болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то, что я остался собой, не потерял своего я, спасибо», — написал Ковтун.
При этом самого себя Максим иронично назвал «мальчиком, который так и не попал на Олимпиаду».
«Я счастливый человек и ни о чём не жалею, это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто. И слава богу! Выход есть всегда! Главное — смотреть на всё под правильным углом! Насчёт будущего зарекаться не буду, кто его знает, что там дальше нас ждёт. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил — и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу: ещё увидимся…» — добавил Ковтун.
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Писал, стирал и снова писал, снова стирал... Самое сложное письмо в моей Жизни... Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться... Не буду ковырять архивы своей памяти про время когда всё начиналось, или через что я прошёл тут... Это письмо я уже написал и стёр. Начну с того что, тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было... А скоро оно еще будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни. Я благодарю господа, за то что дал мне возможность, побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей которых дал мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то что у меня такая замечательная семья... Благодарен за Елену Германовну, которая простила мне мою детскую глупость. Я благодарю вас болельщики, без вас нет и не было бы нас. Благодарен моим друзьям, настоящим друзьям, за то что я остался собой, не потерял своё я, спасибо. Это было замечательное время... Я уже прожил целую жизнь, а теперь начинаю новую, и это блин, волнительно... Но так интересно... Я счастливый человек, и не о чем не жалею , это жизнь, тем она и интересна, не всё так просто:) И слава богу! Выход есть всегда! Главное смотреть на всё под правильным углом! :) На счет будущего, зарекаться не буду, кто его знает что там дальше нас ждёт. Но пока что некоторые приоритеты для себя я расставил, и буду жить, развиваться, двигаться в этом направлении. Одно точно скажу, еще увидимся... Ваш Палыч. (Тот самый мальчик который так и не попал на Олимпиаду) 😂❤️ Люблю, обнял, приподнял... The end.
Обидное непопадание на Олимпиаду и четыре победы на чемпионатах России
Многим болельщикам Максим действительно так и запомнится 18-летним молодым фигуристом, которого не включили в состав сборной России на домашние Олимпийские игры. Вместо него на Олимпиаду поехал Евгений Плющенко, который помог завоевать командное золото, но из-за травмы спины не выступил в мужских одиночных соревнованиях.
Возможность принять участие в главном спортивном событии четырёхлетия он больше не получил.
Между тем в начале карьеры уроженец Екатеринбурга считался едва ли не самым талантливым фигуристом страны. В 2011-м он переехал в Москву, а уже спустя год попал в состав национальной сборной на командный чемпионат мира. Тогда же Ковтун перебрался в ЦСКА и чуть позже стал работать с известным тренером Татьяной Тарасовой.
Сотрудничество быстро дало результат — Максим успешно дебютировал на чемпионате страны (пятое место), чемпионате мира (17-е) и Европы (пятое). Но по-настоящему спортсмен заявил о себе в следующем сезоне, когда сенсационно стал чемпионом России, прервав десятилетнюю гегемонию Плющенко, и едва не завоевал медаль на первенстве планеты.
Помимо этого Ковтун с набором из пяти четверных прыжков пробился в финал Гран-при и стал первым россиянином за девять лет, кому это удалось. Но даже данный успех не помог Максиму попасть на Олимпийские игры в Сочи. По решению Федерации фигурного катания России (ФФКР) туда отправился Плющенко.
Впрочем, и в постолимпийском сезоне екатеринбуржец продолжал показывать высокие результаты. Он вновь стал чемпионом России, взял серебро на первенстве Европы и командном первенстве планеты и выиграл сразу два этапа Гран-при. В 2016-м Ковтун стал трёхкратным чемпионом страны и перешёл тренироваться к Инне Гончаренко.
После этого в карьере Максима начался затяжной спад, во многом связанный с большим количеством травм. Переломным для фигуриста стал олимпийский сезон, который он практически полностью пропустил из-за различных повреждений, причём Ковтун испытывал проблемы не только со спиной, но и со связками голеностопа. Неоднократный чемпион страны пробовал вернуться во время этапа Гран-при в США, но вынужден был сняться уже после короткой программы.
Нынешний сезон стал для Максима первым полноценным после возвращения, но и достаточно неоднозначным. С одной стороны, он триумфально выступил на первенстве страны, в четвёртый раз завоевав золотую медаль, с другой — провалился на чемпионате Европы, где допустил целый ряд ошибок.
Последним турниром в карьере спортсмена стала Универсиада, где он занял второе место. На чемпионат мира Ковтун уже не поехал «по медицинским показаниям».
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