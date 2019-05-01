Фигурист Коляда рассказал об образе для произвольной программы на следующий сезон

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, в каком образе он будет выступать в произвольной программе в сезоне-2019/20.

По словам 24-летнего спортсмена, которые передаёт пресс-служба Федерации катания на коньках России, он выбрал образ известного актёра Чарли Чаплина и будет выступать под соответствующую музыку.

«Две первые части больше лирические, а третья — быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей, заранее не буду говорить», — рассказал Коляда.

Он также отметил, что ещё не определился с музыкой для короткой программы.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе героини «Игры престолов».