Фигурист Коляда рассказал об образе для произвольной программы на следующий сезон
- РИА Новости
По словам 24-летнего спортсмена, которые передаёт пресс-служба Федерации катания на коньках России, он выбрал образ известного актёра Чарли Чаплина и будет выступать под соответствующую музыку.
«Две первые части больше лирические, а третья — быстрая. Мы уже определились с музыкальной нарезкой, но есть идеи по поводу исполнителей, заранее не буду говорить», — рассказал Коляда.
Он также отметил, что ещё не определился с музыкой для короткой программы.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова в новом сезоне будет выступать в образе героини «Игры престолов».