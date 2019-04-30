Фигуристка Трусова в новом сезоне будет выступать в образе героини «Игры престолов»

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что в сезоне-2019/20 будет выступать в произвольно программе в образе героини сериала «Игра престолов».

Об этом 14-летняя спортсменка написала в своём Instagram.

В качестве образа она выбрала персонажа, сыгранного Эмилией Кларк — Дейенерис Таргариен, и будет выступать под музыку из сериала, композиции фронтмена группы Muse Мэтта Беллами — Pray и композитора Рамина Джавади — The Night King.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров, а также серебряным призёром первенства России 2019 года.

Ранее сообщалось, что Евгеня Медведева рассказала о музыке для короткой программы в сезоне-2019/20.