Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры

Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом 23-летняя спортсменка сообщила в своём Twitter.

Она отметила, что приняла такое решение некоторое время назад, но долго не могла решиться объявить об этом официально.

В активе Осмонд золото и серебро чемпионатов мира в одиночном катании. На Олимпиадах она завоевала три награды: серебро и золото командных соревнований и бронзу — в личных.

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