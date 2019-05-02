Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры

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Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд объявила о завершении спортивной карьеры.
Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

Об этом 23-летняя спортсменка сообщила в своём Twitter.

Она отметила, что приняла такое решение некоторое время назад, но долго не могла решиться объявить об этом официально.

В активе Осмонд золото и серебро чемпионатов мира в одиночном катании. На Олимпиадах она завоевала три награды: серебро и золото командных соревнований и бронзу — в личных.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева продемонстрировала фрагмент новой короткой программы.

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