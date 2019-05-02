Чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры
- © Naoki Nishimura/AFLO
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Об этом 23-летняя спортсменка сообщила в своём Twitter.
Она отметила, что приняла такое решение некоторое время назад, но долго не могла решиться объявить об этом официально.
В активе Осмонд золото и серебро чемпионатов мира в одиночном катании. На Олимпиадах она завоевала три награды: серебро и золото командных соревнований и бронзу — в личных.
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