«Игра престолов», «Мулен Руж» и четверные прыжки: чем российские фигуристки собираются удивлять в новом сезоне

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что отрабатывает на тренировках четверной прыжок, а серебряные призёры Олимпиады в командных соревнованиях Евгения Тарасова и Владимир Морозов назвали имя нового тренера. Победительница юниорского первенства планеты Александра Трусова в своём первом взрослом сезоне предстанет в образе одной из главных героинь «Игры престолов», а бронзовая медалистка Универсиады Станислава Константинова будет кататься под музыку из фильма «Мулен Руж».

Четверной прыжок от Медведевой

Прогресс в фигурном катании неумолим. В связи со скорым переходом на взрослый уровень юных Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной исполнение четверных прыжков грозит стать обязательным элементом для победы на крупных турнирах. Это понимают и нынешние лидеры мирового спорта, в частности Евгения Медведева, которая работает над совершенствованием технической составляющей своей программы.

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«Я поняла это примерно два года назад, когда пробовала сальхов на «удочке», ещё будучи в группе Этери Георгиевны. Могу сказать, что уяснила это не я одна, а весь тренерский коллектив. Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков ультра-си — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах», — цитирует Медведеву Sport24.

Она полагает, что пути назад уже нет и всем фигуристкам, которые рассчитывают занимать высокие места, придётся усложнять программу. При этом Медведева подтвердила слова своего наставника Брайана Орсера, что ей будет легче выучить четверной сальхов, чем тройной аксель.

«Аксель всю жизнь давался мне очень нелегко. Я до сих пор могу допускать совершенно дурацкие ошибки при его исполнении. Вероятно, проблема кроется, так сказать, в точке сборки. Поэтому — сальхов», — заключила Медведева.

Спортсменка отметила, что на данный момент её главной задачей является безукоризненное приземление при прыжке в четыре оборота.

«Я прекрасно понимаю, что впереди паровоза бежать невозможно и что я очень многого хочу. Но цель — выехать четверной прыжок так, чтобы он был засчитан. Без недокрута, без падения», — призналась Медведева после шоу Stars on Ice.

Исполнение четверных прыжков стало повсеместным лишь в настоящее время, однако в прошлом многие фигуристки оттачивали подобные элементы на тренировках. Одной из них была первая российская чемпионка мира Мария Бутырская.

«Представляю ли я, как прыгать четверной? Представляю, и даже не теоретически. Я исполняла тройной аксель. На тренировках во время финала Гран-при в Париже американцы, помню, снимали, как я это делаю. Но это было не во время проката. Просила тогда у руководства разрешения вставить его в программу. Но у нас ведь как: плохо откатаешь — на чемпионат мира поедут другие. Короче, не сложилось. Меня вообще хлебом не корми — дай прыгнуть. Ненавидела вращения, дорожки», — цитирует спортсменку WomanHit.

Новые программы Трусовой и Константиновой

Следующий сезон станет дебютным для Трусовой во взрослом фигурном катании, и юная спортсменка надеется с ходу ворваться в элиту мирового спорта. Поэтому уже сейчас она работает над своей новой программой, с которой постарается завоевать медали чемпионатов Европы и мира.

Судя по всему, воспитанницу Этери Тутберидзе настолько впечатлили первые серии нового сезона известного телесериала «Игра престолов», что она решила воплотить на льду образ одной из главных героинь сериала — Дейенерис Таргариен. При этом музыка относится к этому персонажу лишь косвенно — будет использована песня Pray в исполнении вокалиста британской рок-группы Muse Мэттью Беллами, а также композиция The Night King, которую создал главный композитор киноэпопеи Рамин Джавади.

О своей новой программе рассказала и соотечественница Трусовой Станислава Константинова. Прошедший сезон спортсменка провела с переменным успехом: благодаря выступлению на национальном турнире она смогла квалифицироваться на чемпионат Европы в Минске, но там смотрелась не столь уверенно. Россиянка заняла лишь четвёртое место и в итоге уступила путёвку на первенство планеты Евгении Медведевой.

«В целом сезон оценю неплохо. Он был очень ровный. Не было каких-то диких провалов, но также, к сожалению, не было большого успеха. Рада тому, как провела серию Гран-при. Конечно, моей целью было отобраться в финал, но не всё сразу. Также довольна выступлением на Универсиаде», — приводит слова Константиновой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Станислава рассказала, что программы на новый сезон уже определены и сейчас проходит работа над их отдельными элементами.

«Короткая программа — «Февраль» Леонида Левашкевича, произвольная — на музыку из фильма «Мулен Руж». Для первой искали то, чего я ещё не делала. Образ, который я ранее не представляла», — отметила фигуристка.

Пока примы мирового фигурного катания грезят о четверных прыжках, Константинова предпочитает добиваться филигранного исполнения тройных.

«Хочу стабильности. Что толку говорить о тройном акселе, который ещё не поставлен в программу? Ставлю перед собой задачу чисто делать свой контент. Как показал чемпионат мира, этого может быть достаточно, чтобы занимать высокие позиции. Я ещё молодая и собираюсь долго кататься, бороться, держать свой уровень и совершенствоваться», — добавила 18-летняя спортсменка.

Новый тренер для Тарасовой и Морозова

После ухода двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова с поста главного тренера прославленная российская пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов целый месяц оставалась без наставника. Как сообщили в ФФККР, в грядущем сезоне со спортсменами будет работать тренерский дуэт — Марина Зуева и Нина Мозер.

В послужном списке этих наставников значатся фигуристы мирового класса — победители и призёры чемпионатов мира и Олимпийских игр. Так, в разное время Зуева работала с парами Виктория Синицына — Никита Кацалапов, Майя и Алекс Шибутани, Мэдисон Чок — Эван Бэйтс, а также с Патриком Чаном и Натаном Ченом.

Что касается Мозер, то ранее она уже тренировала пару Тарасова — Морозов, но впоследствии отдала бразды правления в руки Транькову. Сама Нина Михайловна сосредоточилась на занятиях с другими спортсменами, а в отношении Евгении и Владимира выступала больше в роли менеджера. Об этом говорил сам Владимир.

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Примечательно, что с теперь пара будет тренироваться не в России. В настоящий момент Зуева работает в США, куда и отправятся спортсмены.

«Нина Михайловна будет приезжать к нам и помогать. Постоянно она не сможет там находиться, у неё здесь работа. С Максимом Траньковым мы не расстались, он остаётся с нами. Он войдёт в наш тренерский штаб. Начнём работу в Америке после отпуска, с конца мая — начала июня», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Спортсменка также рассказала, что они рассматривали и другие варианты, но решили остановиться на кандидатуре Зуевой. В качестве одного из аргументов стала успешная работа специалиста с двукратными олимпийскими чемпионами Екатериной Гордеевой и Сергеем Гриньковым.

«Бесспорно, Гордеева и Гриньков — показатель уровня её работы. Наши программы на следующий сезон на стадии обсуждения, а других планов, кроме самых высоких, у нас, конечно, нет. Потому и такой выбор тренера», — заключила Тарасова.