Названы тренеры пары Тарасова — Морозов на следующий сезон

Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в состязаниях спортивных пар, получили тренеров на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов будет заниматься под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.

В прошлом сезоне наставником фигуристов был Максим Траньков, однако после окончания чемпионата мира он заявил, что не планирует продолжать работу с дуэтом.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке.