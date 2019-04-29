Названы тренеры пары Тарасова — Морозов на следующий сезон
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), спортивная пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов будет заниматься под руководством Марины Зуевой и Нины Мозер.
В прошлом сезоне наставником фигуристов был Максим Траньков, однако после окончания чемпионата мира он заявил, что не планирует продолжать работу с дуэтом.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы занимают третье место на командном ЧМ в Фукуоке.