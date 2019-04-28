Откровения Трусовой и четверной прыжок Валиевой: что происходит в мире фигурного катания в межсезонье

Алина Загитова намерена исполнить мечту слепой девушки и покататься с ней на коньках. Туктамышева продолжает пробовать свои силы в качестве интервьюера. Между тем Александра Трусова рассказала, как проходит процесс освоения новых прыжков, а юная фигуристка Камила Валиева в 13-й день рождения исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп. В свою очередь, хореограф Илья Авербух намекнул, что может возобновить сотрудничество с Евгенией Медведевой.

Загитова в Канаде

Олимпийская чемпионка Алина Загитова пока не приступила к активным тренировкам и подготовке новых соревновательных программ. На уходящей неделе она побывала в Канаде и прогулялась по Торонто. 16-летняя фигуристка посетила Хоккейный зал славы, сфотографировалась с Кубком Стэнли и поднялась на главную достопримечательность города — башню «Си-Эн Тауэр».

В Канаде, где в эти же дни в ледовом шоу выступает Евгения Медведева, Загитова долго не задержится. Уже в воскресенье она вернётся в Россию для того, чтобы исполнить мечту слепой девушки Снежаны Черепановой. Они вместе покатаются на коньках и поговорят о фигурном катании. Об этом заявил журналист Андрей Малахов в своей программе на канале «Россия».

Туктамышева и Нобоа

В межсезонье Елизавета Туктамышева продолжает осваиваться в роли журналиста. Прошлой осенью она успела побывать комментатором, а теперь берёт интервью у футболистов «Зенита». Вслед за Клаудио Маркизио с ней пообщался Кристиан Нобоа. Эквадорец по-русски поговорил с Туктамышевой о футболе и фигурном катании, а заодно назвал свою собеседницу самой сексуальной спортсменкой в мире.

«Мечтаю, чтобы родители никогда не болели»

Евгения Медведева пока сама даёт интервью и сообщила кое-что новое о своей жизни в разговоре с блогером Сашей Кэт. Двукратный серебряный призёр Олимпиады рассказала, о чём мечтает и как относится к возможному завершению карьеры.

«Для меня мечты — это что-то недосягаемое. Чтобы мои родители никогда не болели, бесконечно жили, чтобы все вокруг были дружелюбными, чтобы никто никогда не ссорился. По жизни предпочитаю ставить цели и достигать их, в то время как повлиять на мечты не могу. Я знаю, о чём я мечтаю: никогда не уставать и чтобы никогда не было травм. Но я знаю, что такого не бывает. Уйти из спорта? Честно, у меня даже никогда мыслей не было. Даже когда что-то не получается, я сажусь и думаю, что в 19 лет я уже полмира объездила», — сказала Медведева.

Интервью Трусовой

Другая известная российская фигуристка Александра Трусова дала первое в своей жизни большое интервью. 15-летняя спортсменка пообщалась с журналисткой Марией Командной, затронув в частности тему четверных прыжков, которые она исполняет лучше всех в мире.

«Пока что я выучила не все прыжки. Но когда это произойдёт, буду совершенствоваться во всём остальном: и в прыжках, чтобы они были чище, и, конечно же, в катании и вращениях. Тройной аксель мы учим, а четверной риттбергер — это единственный четверной, который остался. Его я ещё ни разу не пробовала. Мы сначала смотрим на мои тройные и решаем, какой будем учить следующим. Лутц и флип очень похожи, поэтому после лутца флип было выучить легче, а тулуп — самый легкий. Тройной аксель я прыгаю и с удочкой, и без. Я не бесстрашная, я не боюсь только четверные прыгать, а так я много чего боюсь в жизни», — рассказала двукратная чемпионка мира среди юниоров.

Трусова также прокомментировала нашумевшую историю с пятерным тулупом 12-летнего Максима Белявского и рассказала, что не видит ничего невозможного в том, чтобы повторить этот прыжок без страховки.

«Думаю, пятерной прыжок прыгнуть реально, но пока что есть ещё четверные и тройной аксель, поэтому посмотрим. Надеюсь, что к началу следующего сезона прыгну аксель. Мне он очень нужен, потому что четверные в короткой запрещены. Три четверных в одной программе делать достаточно тяжело, у меня ещё ни разу не получалось, но хочу попробовать и четыре», — заявила Трусова.

Фигуристка также рассказала, что её старшие соперницы Евгения Медведева и Алина Загитова помогали ей осваивать новые прыжки в прошлом.

«Когда Женя была в группе, она всегда подсказывала по прыжкам. Говорила, что надо постоянно работать, неважно, устала или нет, надо находить в себе силы. Загитова подсказывала, как прыгать каскад с риттбергером. Я хочу быть похожей сама на себя. Конечно, есть фигуристы, которыми я очень восхищаюсь. Я всегда смотрела на Медведеву, как она постоянно работает, на её характер. Очень нравится Натан Чен — он всегда учит новое, усложняется. И, конечно, Алёна Савченко — сколько бы она ни проигрывала, она шла вперед и в итоге выиграла», — добавила Трусова.

Валиева готова к дебюту

В этом году о фигуристке Камиле Валиевой стали говорить как о будущей мировой звезде. Ученица Этери Тутберидзе выиграла почти все турниры для младшего возраста в России, продемонстрировав достойное взрослых спортсменок катание и весь необходимый набор прыжков, а также достаточно сложные каскады лутц — тулуп и флип — ойлер — сальхов. С учётом того, что уроженке Казани на тот момент было всего 12 лет, она заслужила такие щедрые авансы.

Но современное фигурное катание требует от фигуристок разучивать ультрасложные элементы, и с этим у Валиевой проблем теперь нет. В свой 13-й день рождения, который состоялся 26 апреля, она исполнила на тренировке каскад четверной тулуп — тройной тулуп. Видео этой попытки выложила её тренер в своём Instagram, сопроводив его надписью «Добро пожаловать в «отряд четверных». Теперь Валиева будет пытаться исполнить четверной прыжок на международных соревнованиях — в новом сезоне она получит право стартовать на юниорских турнирах.

Пополнения в фигурном катании

На этой неделе сразу две фигуристки, выигрывавшие медали в парном катании на Олимпийских играх в Пхёнчхане, объявили о своей беременности. Сначала это сделала чемпионка тех соревнований Алёна Савченко. Отцом её ребёнка стал британский художник Лиам Кросс. Бывшая украинская фигуристка, большую часть карьеры представляющая Германию, при этом не объявила о завершении карьеры, так что у поклонников 35-летней спортсменки ещё есть шанс вновь увидеть её на льду.

Спустя два дня канадка Мэган Дюамэль, выигравшая в Пхёнчхане бронзу в парном катании и золото среди команд, рассказала, что она вместе с бывшим тренером Бруно Маркотте тоже ждёт ребёнка. Фигуристка при этом пошутила, что она настолько восхищается Савченко, что во всём ей подражает, даже в вопросах беременности.

It is going to be a bit hard to hide this when you live in a figure skating dress .... 🤰 @brunomarcottepic.twitter.com/ZD7WBXTCwh — Meagan Duhamel (@mhjd_85) 26 апреля 2019 г.

Сразу после сообщений Савченко и Дюамэль своими новостями поделилась Екатерина Боброва. Партнёрша Дмитрия Соловьёва в танцах на льду недавно стала матерью и теперь выписалась из роддома со своим первенцем. Она выложила фотографию с ним и мужем, бывшим фигуристом Андреем Депутатом.

Постановки Медведевой и Воронова

Пока Боброва занимается воспитанием сына, её партнёр Дмитрий Соловьёв пробует себя в новой роли. Олимпийский чемпион командного турнира в Сочи стал постановщиком и приступил к подготовке программы для российского фигуриста Сергея Воронова.

«Нереально круто работать с талантливым, упёртым, трудолюбивым и живущим своим делом, льдом и фигурным катанием человеком. Это мой первый опыт постановки программ. Я никогда не видел себя тренером или постановщиком. Но Серёга доверился мне, а я, в свою очередь, получаю огромное удовольствие от совместной работы и отдачи», — написал танцор в Instagram.

В то же время продолжается сага о возможном сотрудничестве признанного мастера ледовой хореографии Ильи Авербуха и Евгении Медведевой. В прошедшем сезоне серебряный призёр Олимпиады 2002 года не работал с фигуристкой, но теперь не отрицает, что вновь приложит руку к её новым программам.

«Совсем скоро всё узнаете. Хотите инсайд? Если я не говорю «нет», значит определённый инсайд есть. Это сейчас витает в воздухе, совсем скоро станет известно. С Женей мы работали все эти годы, до заключительного сезона, прошли все победные истории. Считаю, что вместе мы должны быть и в моменты побед, и в моменты, когда сложная история. Поддерживать друг друга — это нормально. Поэтому — вполне возможно», — рассказал Авербух на лекции в МГПУ.

Хосода не сдаётся

Едва ли в потоке новостей из мира в фигурном катании многие болельщики обратили внимание на то, что японская спортсменка Аяка Хосода объявила о продолжении карьеры. Трудно даже представить, что её имя кому-либо известно за пределами Японии. Тем не менее эта новость достойна упоминания, так как Хосода стала одним из открытий последнего чемпионата своей страны.

Неприметная фигуристка, чьим лучшим результатом на этом турнире раньше было 15-е место, смогла чисто исполнить три тройных акселя. Совершить настоящий подвиг для фигурного катания ей удалось в 23 года! Хосода в итоге заняла восьмое место и не попала в сборную своей страны, так и оставшись почти неизвестной во всём мире. Но теперь она решила подготовиться к новому сезону, и вполне возможно, что она ещё заявит о себе, как это сделала её соотечественница Рика Кихира.