Медведева считает, что за четверными прыжками будущее фигурного катания

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда к ней пришло понимание, что нужно учить четверные прыжки.
Медведева считает, что за четверными прыжками будущее фигурного катания
  • © Koji Aoki/AFLO
  • globallookpress.com

«Я поняла это примерно два года назад, когда пробовала сальхов на «удочке», ещё будучи в группе Этери Тутберидзе. Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков «ультра-си» — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также отметила, что за четверными прыжками будущее фигурного катания.

«О них как о временном явлении говорить нельзя. Фигурное катание идёт вперёд, и за усложнением будущее», — добавила 19-летняя россиянка.

Ранее Медведева заявила, что никогда не думала бросить спорт.

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