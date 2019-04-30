Медведева считает, что за четверными прыжками будущее фигурного катания

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, когда к ней пришло понимание, что нужно учить четверные прыжки.

«Я поняла это примерно два года назад, когда пробовала сальхов на «удочке», ещё будучи в группе Этери Тутберидзе. Однако в тот момент не было достаточно времени для изучения прыжков «ультра-си» — нужно было входить в сезон и сохранять в форме существующий контент для участия в международных турнирах», — приводит слова Медведевой Sport24.

Она также отметила, что за четверными прыжками будущее фигурного катания.

«О них как о временном явлении говорить нельзя. Фигурное катание идёт вперёд, и за усложнением будущее», — добавила 19-летняя россиянка.

Ранее Медведева заявила, что никогда не думала бросить спорт.