Орсер заявил, что Медведева будет учить четверной сальхов
- Reuters
«Медведевой будет проще выучить четверной тулуп и сальхов. Мы начнём с сальхова, но пока поработаем на тренировках, до его показа на выступлениях ещё далеко. Думаю, мы с Евгенией преодолели самое главное препятствие — переход к нашему стилю. Она яростный боец, но несколько турниров в этом году у неё пошли не так, как надо. Она не была к этому готова», — заявил тренер Olympic Channel.
Также Орсер назвал Медведеву машиной. На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме спортсменка завоевала бронзовую медаль.
Ранее российский тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей методике.