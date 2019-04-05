Орсер заявил, что Медведева будет учить четверной сальхов

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Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, какие прыжки будет готовить со своей подопечной.
Орсер заявил, что Медведева будет учить четверной сальхов
  • Reuters

«Медведевой будет проще выучить четверной тулуп и сальхов. Мы начнём с сальхова, но пока поработаем на тренировках, до его показа на выступлениях ещё далеко. Думаю, мы с Евгенией преодолели самое главное препятствие — переход к нашему стилю. Она яростный боец, но несколько турниров в этом году у неё пошли не так, как надо. Она не была к этому готова», — заявил тренер Olympic Channel.

Также Орсер назвал Медведеву машиной. На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее российский тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей методике.

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