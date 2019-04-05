Орсер заявил, что Медведева будет учить четверной сальхов

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер рассказал, какие прыжки будет готовить со своей подопечной.

«Медведевой будет проще выучить четверной тулуп и сальхов. Мы начнём с сальхова, но пока поработаем на тренировках, до его показа на выступлениях ещё далеко. Думаю, мы с Евгенией преодолели самое главное препятствие — переход к нашему стилю. Она яростный боец, но несколько турниров в этом году у неё пошли не так, как надо. Она не была к этому готова», — заявил тренер Olympic Channel.

Также Орсер назвал Медведеву машиной. На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Ранее российский тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей методике.