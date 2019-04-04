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Российский тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей методике

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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о своей «тарасовской методике».
Российский тренер Татьяна Тарасова рассказала о своей методике
  • РИА Новости

«Это методика «работает» с моего детства от папы. Например, я не умела плавать. Отец вывез нас на Чёрное море и научил. Взял и бросил меня с лодки в открытое море — и я поплыла. Должна была плыть», — отметила она.

По словам Тарасовой, её с детства воспитывали как мальчика.

«Возможно, папа хотел сына, а родилась дочь. Я и в футбол, и в хоккей играла», — добавила она.

Ранее серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух в беседе с телеканалом «360» прокомментировал победу Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

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