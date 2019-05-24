Йога Медведевой, дело в отношении Загитовой и новая программа Кихиры: как фигуристы проводят межсезонье

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём желании начать всерьёз заниматься йогой, а в отношении её соотечественницы Алины Загитовой возбудили административное дело по факту нарушения правил дорожного движения. Японка Рика Кихира продемонстрировала фрагмент новой произвольной программы. Тем временем ISU внёс изменения в критерии оценок недокрученных прыжков, а ФФККР подвела итоги сезона-2018/19.

Уверенность в себе Энберта и Забияко

Российские и зарубежные фигуристы продолжают подготовку к сезону-2019/20. Так, о своих планах рассказала спортивная пара Александр Энберт — Наталья Забияко. Они отметили, что рассматривают возможность оставить свою нынешнюю произвольную программу на будущий год. При этом короткая программа подвергнется изменениям.

«Самое сложное — соединить, что хотим мы и Нина Михайловна (Мозер. — RT) и что интересно зрителям. Найти эту точку пересечения. По большому счёту, всё равно катаемся для болельщиков, и нам было приятно, что наша произвольная программа этого сезона так им понравилась», — цитирует Энберта сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Дуэт завоевал бронзовые медали командного чемпионата мира в японской Фукуоке. По признанию партнёра, они остались удовлетворены своим выступлением в сезоне-2018/19, однако не собираются останавливаться на достигнутом.

«Наташа определённо стала более уверенной в себе, в последнее время это особенно видно. Стараемся становиться лучше, насколько это возможно. У нас есть всё для того, чтобы быть парой номер один в России. Успех в спорте зависит от многих факторов, но мы готовы и идём в правильном направлении», — рассказал Энберт порталу Goldenskate.

Новое увлечение Медведевой

В своём режиме к новым стартам готовится и двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане Евгения Медведева. В межсезонье ледовые тренировки ей заменяют пробежки по берегу Токийского залива в Японии, а также новое увлечение. На своей странице в Instagram она сообщила, что хотела бы начать всерьёз заниматься йогой.

Однако не все пользователи социальных сетей поверили в искренность её намерений. Один из них предположил, что россиянка таким образом пытается привлечь к себе внимание, и напомнил, что некоторое время назад она в открытую заявляла, что стала веганом. По его мнению, её увлечения быстро «теряют актуальность».

Медведева не осталась в долгу и резко ответила на критику.

«Я как была веганом, так и осталась. И вы как были злым человеком, так им и останетесь», — заметила фигуристка.

Медведева также поделилась своими планами на предстоящий сезон, однако не стала раскрывать всех подробностей. Ранее стало известно, что постановщиком её короткой программы станет российский хореограф Илья Авербух.

«Думаю, что все мы — Брайан Орсер, Трэйси Уилсон (наставники Медведевой. — RT) и я — получаем большое удовольствие от тренировочного процесса, хотя и очень много работаем. Всё время стараемся придумать что-то новое, особенное. У меня много идей на новый сезон», — приводит слова россиянки The Permanent Rain Press.

Усложнение программы Кихиры

Одними из важнейших элементов выступления в фигурном катании является внешний вид спортсменов. Двукратная чемпионка мира рассказала, что изготовлением костюма для её произвольной программы займётся известная швея Сатоми Имо, работающая со сборной Японии и её главными звёздами, такими как Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Юдзуру Ханю и Сёма Уно.

Что касается Кихиры, то по примеру своих коллег она продемонстрировала фрагмент новой произвольной программы. В неё включены четверной сальхов и каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Сообщается, что в будущем в программу войдёт ещё один тройной аксель.

Проблемы с законом Загитовой

Тем временем у олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой могут возникнуть серьёзные проблемы с законом. В начале мая у себя в Instagram она разместила видеоролик, на котором видно, что она управляет автомобилем. Некоторых пользователей социальных сетей возмутило то, что 17-летняя фигуристка села за руль без водительских прав, и ситуация получила широкую огласку.

Управление ГИБДД по Удмуртии возбудило дело о нарушении Загитовой правил дорожного движения. Начальник первого отдела Вениамин Вычужанин сообщил, что по данному факту начато административное расследование, в рамках которого Загитова будет опрошена.

После Олимпийских игр в Пхёнчхане появились слухи о том, что Загитова встречается с хоккеистом Кириллом Капризовым. Они не раз были замечены вместе, а их совместные фотографии стали предметом дискуссий болельщиков.

Лишь сейчас нападающий сборной России опроверг информацию о том, что спортсменов связывают романтические отношения.

«Что за бред? Да, я что-то читал после Олимпиады. Но людям делать нечего, вот они и написывают», — заявил Капризов.

Прошедший сезон в очередной раз доказал силу российской школы фигурного катания, а успехами отечественных спортсменов восхищаются западные коллеги. Так, желание перенять их опыт выразил восходящая итальянская звезда Даниэль Грассль, который стал самым молодым спортсменом, выполнившим четвертной лутц. В его арсенале не хватает лишь четверного тулупа, и для работы над этим элементом он может присоединиться к группе Этери Тутберидзе.

«Возможно, это произойдёт в августе. Мы с ней переговорили на чемпионате Европы, она оказалась милой. Делала комплименты и сказала, что будет рада, если когда-нибудь мы с тренером к ней поедем», — рассказал Грассль в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Кроме того, одну неделю после летних каникул он посвятит занятиям под руководством российского специалиста Алексея Мишина.

Нововведения ISU

В предстоящем сезоне фигуристов ждёт ряд изменений в правилах оценок выступлений. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о том, что штрафы за недокрученные прыжки будут снижены. В процентном соотношении изменения составят от 6,6% до 6,7%. Кроме того, базовые баллы чисто выполненных элементов станут на 20% выше, чем недокрученных.

Исполком ФФККР подвёл итоги сезона-2018/19. Главным достижением россиян стало выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме, признанное лучшим за последние 16 лет. На нём были завоёваны одна золотая, две серебряные и две бронзовые медали.

«Были подведены итоги спортивного года. Члены исполкома ФФККР признали итоги выступления российских фигуристов в сезоне удовлетворительными», — говорится на официальном сайте организации.

Кроме того, было выбрано место проведения первенства страны 2020 года. Им стал Красноярск, в котором состоялась XXIX Всемирная зимняя универсиада. Ранее город никогда не принимал у себя эти соревнования.

Контрольные прокаты сборной России в преддверии сезона-2019/20 пройдут 7 и 8 сентября.