ФФККР признала выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) дал оценку выступлениям национальной команды в сезоне-2018/19.

По словам главы ФФККР Александра Горшкова, которые передаёт ТАСС, результаты российских фигуристов признаны удовлетворительными.

«Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей», — добавил глава федерации.

Ранее стало известно место проведения ЧР по фигурному катанию 2020 года.