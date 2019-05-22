ФФККР признала выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными

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Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) дал оценку выступлениям национальной команды в сезоне-2018/19.
ФФККР признала выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными
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  • globallookpress.com

По словам главы ФФККР Александра Горшкова, которые передаёт ТАСС, результаты российских фигуристов признаны удовлетворительными.

«Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей», — добавил глава федерации.

Ранее стало известно место проведения ЧР по фигурному катанию 2020 года.

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