ФФККР признала выступления российских фигуристов в сезоне-2018/19 удовлетворительными
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- globallookpress.com
По словам главы ФФККР Александра Горшкова, которые передаёт ТАСС, результаты российских фигуристов признаны удовлетворительными.
«Надо отметить, что выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Сайтаме было лучшим за последние 16 лет, там наши спортсмены завоевали пять медалей», — добавил глава федерации.
Ранее стало известно место проведения ЧР по фигурному катанию 2020 года.