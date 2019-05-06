Шоу Плющенко, пять четверных Самойлова и новое амплуа Ильиных: чем заняты российские фигуристы в межсезонье

Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова приняли участие в ледовом шоу Евгения Плющенко, прошедшем в Италии. Их соотечественник Владимир Самойлов исполнил на тренировке пять различных четверных прыжков. Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, кто из учениц Этери Тутберидзе эмоциональнее всего воспринимает неудачи. А завершившая карьеру Елена Ильиных готовится сыграть роль императрицы Александры Фёдоровны в балете Сергея Полунина. Об этих и других событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Межсезонье в фигурном катании — традиционная пора ледовых шоу, в которых на одном катке встречаются ярчайшие представители этого вида спорта. Одно из таких мероприятий состоялось в итальянской Болонье. В качестве его постановщика выступил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в настоящее время занимающийся тренерской деятельностью.

В шоу, которое получило название Bol on Ice, приняли участие сразу две перспективные ученицы Этери Тутберидзе — обладательницы золота и серебра юниорского чемпионата мира нынешнего года Александра Трусова и Анна Щербакова. Компанию им составила танцевальная пара Александра Степанова — Иван Букин. Все спортсмены остались довольны своим выступлением и поддержкой местной публики.

«Огромное спасибо за приглашение! Море незабываемых эмоций. Такая поддержка и теплота зрителей. И потрясающая возможность выступать вместе со звёздами мирового фигурного катания», — написала Щербакова в Instagram.

К радости итальянских любителей фигурного катания, гвоздём программы было появление на льду пятикратной чемпионки мира Каролины Костнер. Шоу не обошлось и без выступления самого Плющенко, а также его шестилетнего сына Александра.

Тем временем российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий с группами Этери Тутберидзе, рассказал о чертах характера своих подопечных. Так, самой упорной из них он назвал Трусову, а самой разговорчивой и в то же время эмоциональной — Алёну Косторную. Однако в этом ей не уступает и олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова.

«К нам иногда приезжает японское или российское телевидение и потом показывает моменты, где Алина плачет. Люди могут подумать, что мы злые и плохие. А она просто эмоционально на всё реагирует — может смеяться до упаду, может заплакать в одну секунду, если её, например, расстроил прыжок. Но это здорово, когда человек так относится к тому, что делает», — цитирует специалиста Sport24.

Кроме того, по словам специалиста, олимпийская чемпионка Пхёнчхана очень любит сладости.

«Для неё само слово «шоколад» звучит сладко. Но я вообще не встречал ни одной девушки-фигуристки, которая бы его не любила. Пытаемся их контролировать, но это практически невозможно: ты всегда можешь выйти и купить плитку в любом магазине — и съесть её прямо на кассе», — рассказал Глейхенгауз.

Впервые за длительное время о себе заявила одна из самых перспективных учениц Тутберидзе Полина Шубодёрова, покинувшая спортшколу «Самбо-70» после сезона-2017/18. Она рассказала о событиях, которые привели к прекращению сотрудничества.

«Этери очень строгий тренер. Её устраивал мой прогресс, но потом я получила очередную травму, хотя всё равно каталась и прыгала. А Этери Георгиевне стало неинтересно со мной работать, что ли. Чтобы добиться её внимания, мне нужно было фактически полгода. Конечно, опустились руки», — приводит слова фигуристки «Спорт-Экспресс».

Она отметила и прямолинейность Тутберидзе, которая всегда высказывала своё мнение вне зависимости от того, кто перед ней находился. Тем не менее Шубодёрова призналась, что ценит время, проведённое под руководством наставницы. Несмотря на некоторый застой в карьере, она по-прежнему, рассчитывает попасть на крупнейшие международные соревнования.

«На самом деле, если бы не пошла к ней в группу, я бы не добилась того, что у меня есть. Всё в голове поменялось: отношение к работе, как надо тренироваться. Я благодарна ей за это. С другими у меня этого не получилось», — заключила Шубодёрова.

Ещё один бывший ученик Тутберидзе Владимир Самойлов, ныне занимающийся в школе «Москвич», поделился со своими поклонниками видеозаписью с фрагментом тренировки. Серебряный призёр этапа юниорского Гран-при 2017 года продемонстрировал сразу пять четверных прыжков — флип, лутц, риттбергер, сальхов и тулуп. Кроме того, он выполнил каскад тройной аксель — тройной риттбергер.

Одним из главных событий выходных в отечественном спорте стало чемпионство санкт-петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге. Не оставили его без внимания обладательница золотых медалей первенства планеты 2015 года Елизавета Туктамышева и уроженка Северной столицы Станислава Константинова. Обе фигуристки поздравили сине-бело-голубых в своих социальных сетях.

Пока действующие спортсмены готовятся к предстоящему сезону, недавно объявившая о завершении карьеры Елена Ильиных решила попробовать себя в необычном амплуа. В конце мая в Лондоне состоится премьера драматического балета «Распутин», постановкой которого занимается известный танцор Сергей Полунин. Роль императрицы Александры Фёдоровны сыграет олимпийская чемпионка 2014 года.

«Это история о человеке с невероятной харизмой, силой и властью. Одни считали Распутина святым и мистиком, многие — дьяволом. Но для меня люди никогда не делятся только лишь на хороших и плохих. Когда я смотрела чёрно-белые архивные фотографии, пыталась представить, какими эти герои были на самом деле», — цитирует хореографа Юку Ойши «Весь спорт».