Фигуристка Ильиных завершила спортивную карьеру
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«Катаюсь ли я и готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки», — приводит слова Ильиных «Чемпионат» со ссылкой на эфир радио Megapolis.
Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях Игр-2014. Затем их дуэт распался, и она начала выступать с Русланом Жиганшиным, с которым в 2015 году они стали чемпионами России и серебряными призёрами командного чемпионата мира. С ноября 2017 года Ильиных не участвовала в официальных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что фигуристы Леонова и Шулепов поженились.