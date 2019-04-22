Фигуристка Ильиных завершила спортивную карьеру

Чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи в фигурном катании Елена Ильиных объявила о завершении карьеры.

«Катаюсь ли я и готовлюсь ли к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки», — приводит слова Ильиных «Чемпионат» со ссылкой на эфир радио Megapolis.

Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях Игр-2014. Затем их дуэт распался, и она начала выступать с Русланом Жиганшиным, с которым в 2015 году они стали чемпионами России и серебряными призёрами командного чемпионата мира. С ноября 2017 года Ильиных не участвовала в официальных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что фигуристы Леонова и Шулепов поженились.