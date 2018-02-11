Французская фристайлистка Лаффон стала чемпионкой ОИ-2018 в могуле

Француженка Перрин Лаффон одержала победу в соревнованиях фристайлисток в дисциплине «могул» на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

В третьей финальной попытке Лаффон получила от судей 78,65 балла. Второе место заняла представительница Канады Жюстин Дюфур-Лапуант. Тройку призёров замкнула фристайлистка из Казахстана Юлия Галышева.

Россиянки Регина Рахимова и Екатерина Столярова не смогли пробиться в третий финальный раунд, показав во второй попытке 10-й и 11-й результаты соответственно. Марика Пертахия завершила своё выступление в первом раунде финала, заняв 16-е место.

Ранее сообщалось, что немецкий биатлонист Арнд Пайффер завоевал золото Игр-2018 в спринте.