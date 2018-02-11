Немецкий биатлонист Пайффер завоевал золото ОИ в спринте

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Пайффер преодолел дистанцию за 20 минут 25,5 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Для немца это олимпийское золото стало первым в карьере.

Второе место занял чех Михал Крчмарж (отставание 4,4 секунды). Тройку призёров замкнул итальянец Доминик Виндиш (+7,7).

Россиянин Антон Бабиков с четырьмя промахами стал 57-м, Матвей Елисеев с пятью промахами финишировал 83-м и не смог попасть в число 60 лучших, которые примут участие в гонке преследования.

Ранее немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.