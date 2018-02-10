Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла спринт на Олимпиаде в Пхёнчхане, Акимова — 20-я

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Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер одержала победу в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Дальмайер преодолела дистанцию за 21 минуту 6,2 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Для 24-летней немки это олимпийское золото стало первым в карьере.

Второе место заняла норвежка Марте Олсбю. Тройку призёров замкнула чешка Вероника Виткова.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, занявшая 20-е место и не допустившая ни одного промаха на огневых рубежах. Ульяна Кайшева с двумя промахами показала 33-й результат.

Ранее Антон Шипулин рассказал, что не планирует становиться тренером по окончании карьеры биатлониста.

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