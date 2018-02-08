Шипулин заявил, что не планирует становиться тренером по окончании карьеры биатлониста

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Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал, что не намерен становиться тренером по окончании профессиональной карьеры.
Шипулин заявил, что не планирует становиться тренером по окончании карьеры биатлониста
  • globallookpress.com
  • © Marc Müller

«Тренером я не смогу быть. Разве что консультантом. Я бы передал свой опыт, свои знания ребятам, будущему поколению, которые в какой-то момент начинают сомневаться, не знают, что им делать. Но только советы, только консультация», — цитирует российского спортсмена «Калашников Media».

Основной причиной этого, по словам Шипулина, является нежелание ездить по тренировочным сборам.

«Хочется побыть дома с семьёй, хочется реализовать себя в своём родном городе. Может быть, что-то такое произойдёт, что я соглашусь в будущем, но это маловероятно. Тем более, как говорится, хороший спортсмен редко становится хорошим тренером», — добавил он.

Ранее Шипулин выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешит ему участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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