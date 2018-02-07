Шипулин: пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки

Российский биатлонист Антон Шипулин выразил надежду на положительное решение Спортивного арбитражного суда о допуске неприглашённых российских спортсменов к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску к Олимпиаде, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — сказал Шипулин в видеообращении в своём Instagram.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Фев 6, 2018 в 11:05 PST

Биатлонист отметил, что проводит тренировки вместе с телефоном, чтобы проверять сообщения.

Как пишет kp.ru, на биатлоне, где готовится спортсмен, его поддерживает самый главный болельщик — сын Дима.

Ранее шорт-трекистка Татьяна Бородулина заявила, что не надеется принять участие в ОИ-2018.