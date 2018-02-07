Шипулин: пока CAS заседает, я тренируюсь и не опускаю руки
- Антон Шипулин
- globallookpress.com
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«Пока CAS заседает, рассматривает наши фамилии по допуску к Олимпиаде, я тренируюсь, не опускаю руки и надеюсь на благоприятный исход», — сказал Шипулин в видеообращении в своём Instagram.
Биатлонист отметил, что проводит тренировки вместе с телефоном, чтобы проверять сообщения.
Как пишет kp.ru, на биатлоне, где готовится спортсмен, его поддерживает самый главный болельщик — сын Дима.
Ранее шорт-трекистка Татьяна Бородулина заявила, что не надеется принять участие в ОИ-2018.