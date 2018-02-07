Шорт-трекистка Бородулина не надеется принять участие в ОИ-2018

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Российская шорт-трекистка Татьяна Бородулина не рассчитывает на положительное решение Международного олимпийского комитета (МОК) о её допуске к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

«Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований 10 февраля. Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своём до последнего», — цитирует Бородулину ТАСС.

Россиянка также отметила, что продолжает подготовку к чемпионату мира, который состоится. После ЧМ Бородулина будет раздумывать о продолжении карьеры.

Ранее сообщалось, что апелляции шести россиян с допинговым прошлым, в том числе и Бородулиной, не будут рассмотрены в срочном порядке.

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