Шорт-трекистка Бородулина не надеется принять участие в ОИ-2018
«Я уже и не надеялась на участие в Олимпиаде, поскольку старт соревнований 10 февраля. Понятно, что, скорее всего, из этого ничего не выйдет. Тем более все заявления МОК дают понять, что для них никакой суд не указ и они будут стоять на своём до последнего», — цитирует Бородулину ТАСС.
Россиянка также отметила, что продолжает подготовку к чемпионату мира, который состоится. После ЧМ Бородулина будет раздумывать о продолжении карьеры.
Ранее сообщалось, что апелляции шести россиян с допинговым прошлым, в том числе и Бородулиной, не будут рассмотрены в срочном порядке.