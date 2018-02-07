Апелляции шести россиян с допинговым прошлым не будут рассмотрены в срочном порядке

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэттью Риб сообщил, что апелляции шести российских спортсменов, которые не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) к Олимпийским играм в Пхёнчхане из-за допингового прошлого, не будут рассмотрены в срочном порядке.

«Мы получили их апелляции, но в кратчайшие сроки они рассмотрены не будут. Это что касается шести спортсменов с допинговым прошлым», — приводит слова Риба «РИА Новости».

Апелляции подали конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.

Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.

Ранее Риб заявил, что CAS не может применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм.

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