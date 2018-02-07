Апелляции шести россиян с допинговым прошлым не будут рассмотрены в срочном порядке
«Мы получили их апелляции, но в кратчайшие сроки они рассмотрены не будут. Это что касается шести спортсменов с допинговым прошлым», — приводит слова Риба «РИА Новости».
Апелляции подали конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов, Ирина Старых, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун на лыжах с трамплина Дмитрий Васильев.
Подробнее о заседании CAS — в текстовой трансляции RT.
Ранее Риб заявил, что CAS не может применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм.