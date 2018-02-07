CAS перенёс рассмотрение апелляций российских спортсменов на решение МОК на 8 февраля

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Лев Савари
Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда провела слушания по апелляциям 32 российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Арбитры Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стегалл из Австралии не смогли определиться и после двух с половиной часов обсуждения перенесли рассмотрения дел на четверг. RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.
CAS перенёс рассмотрение апелляций российских спортсменов на решение МОК на 8 февраля
  • Выездной офис Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пхёнчхане
  • © Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Автообновление

  • 07 февраля 2018

    А между тем на 132-й сессии МОК президент Объединённого мира борьбы Ненад Лалович избран в исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на четырёхлетний срок. В исполкоме серб будет являться представителем летних видов спорта. Кроме того, состоялись выборы вице-президента организации, им стал китаец Юй Цзайцин. А чех Йиржи Кейваль был избран новым членом МОК.

  • Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Мэтью Риб вышел к журналистам: «Заседание продолжится в четверг, 8 февраля в 12 часов дня. Решение, возможно, будет вынесено ближе к концу дня. Если CAS удовлетворит апелляции, спортсмены выступят на Олимпийских играх. Мы не можем применять силу и полицию, чтобы заставить МОК допустить спортсменов к Играм. Между нами и МОК нет кризиса. И я поддерживаю своих арбитров, оправдавших 28 россиян».

    • RT

  • Адвокат российских спортсменов, присутствовавший на слушании выездной панели CAS, покинул гостиницу. По его словам, на сегодня заседание окончено, решение вынесено не будет. Рассмотрения апелляций продолжатся завтра.

  • Вышли судьи из комнаты для заседания и проследовали в другую. Вопрос журналистов «Это перерыв?» остался без ответа.

    • RT

  • На зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане будут открыты кризисные центры для жертв сексуального насилия. Как сообщает Dawn, такое решение было принято в свете громкого скандала с бывшим врачом сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассаром.

    «Мы должны защищать наших спортсменов и помогать им избегать возникновения подобных ситуаций. Важно повысить уровень осведомлённости. Если знать о чём-то, то можно чувствовать себя более уверенно», — заявила офицер Международного олимпийского комитета (МОК) по безопасности Сьюзан Грейниг.

    Интересно, а центр психологической помощи для не допущенных к Олимпийским играм спортсменов, которых наверняка будет значительно больше, организаторы не хотят открыть?

  • Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что иностранные спортсмены не проявляют негативного отношения к соперникам из России в преддверии зимних Олимпийских игр 2018 года.

    «Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение Международного олимпийского комитета было принято не вчера, все об этом знают. Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось», — приводит слова Аввакумовой ТАСС.

  • По информации СМИ, недавно заседание Международного олимпийского комитета покинула Николь Хоеверц, глава комиссии по работе со спортсменами-олимпийцами из России. Она возглавляет комиссию, которая работала вслед за комиссией Валери Фурнейрон.

  • Пока CAS выносит решение по участию российских спортсменов в южно-корейских Играх, на портале Yahoo Sports вышел материал про потенциальные проблемы, которые могут сопровождать Олимпиаду.

    «Очевидно, что главной целью Fancy Bear будет являться обнародование свидетельств о наличии допинга в западных странах. Это будет сделано в ответ на санкции, направленные против российских спортсменов. На данный момент хакеры опубликовали два пакета документов, добытых ими с помощью незаконных действий, а также личные медицинские исключения американских звёзд — сестёр Уильямс и Симоны Байлз. И хотя ни одна из них не участвует в Играх-2018, а западные СМИ в значительной степени игнорировали релизы Fancy Bears, за последние полтора года все поняли, что деятельность хакеров — бомба замедленного действия», — говорится в статье Yahoo Sports.

  • Завтраки в этой гостинице стоят 35 000 вон, то есть около 1800 рублей.

    • RT

  • Выездные панели CAS базируются в отеле недалеко от горнолыжной трассы. Рядом с арбитрами также находится горнолыжный офис FIS.

    • RT

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