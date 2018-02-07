CAS перенёс рассмотрение апелляций российских спортсменов на решение МОК на 8 февраля

Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда провела слушания по апелляциям 32 российских спортсменов в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Арбитры Кэрол Робертс из Канады, Бернхард Велтен из Швейцарии и Зали Стегалл из Австралии не смогли определиться и после двух с половиной часов обсуждения перенесли рассмотрения дел на четверг. RT ведёт текстовую трансляцию из Пхёнчхана.