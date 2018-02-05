Парад отменяется: российские спортсмены отказываются от участия в церемонии открытия Олимпиады

Большая часть российских спортсменов не примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане 9 февраля. Многие из них объяснили своё решение неудобной логистикой и необходимостью готовиться к соревнованиям. Между тем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал решение МОК не допустить на Олимпиаду оправданных CAS российских спортсменов «постыдным».

«Участие в церемонии открытия — личное дело каждого»

Первыми о невозможности принять участие в церемонии открытия Игр 9 февраля заявили российские хоккеисты. Это связано с тем, что в Пхёнчхан подопечные Олега Знарка прибудут только 11 февраля, в воскресенье, а до этого будут находиться в Янг-Янге, где 10-го числа проведут контрольный матч с национальной командой Южной Кореи.

По схожим причинам пропустят мероприятие фигуристы. 9 февраля у них стартует командный турнир, который к тому же пройдёт не в Пхёнчхане.

«Дело в том, что у спортсменов в этот день уже будут командные соревнования, так что им точно не до церемоний. Плюс турнир по фигурному катанию проходит в Канныне, а самое действо состоится в Пхёнчхане, — объяснил «Спорт-Экспрессу» президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Необходимостью готовиться к соревнованиям объяснили своё решение не посещать шоу и российские шорт-трекисты.

«Ребята не пойдут на церемонию, у нас старт 10 февраля», — приводит «Р-Спорт» слова начальника сборной Анны Максименко.

В тот же день стартует турнир и у саночников, так что увидеть их на церемонии открытия также не получится.

«Мужские заезды начинаются 10 февраля, то есть на следующий день после открытия Игр. Наши спортсмены будут готовиться к стартам. Вероятно, ни один саночник не сможет посетить церемонию», — объяснила глава Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв также подтвердил, что его подопечные не примут участие в традиционном параде стран — участниц Олимпийских игр.

«Женская сборная по кёрлингу приедет уже после открытия, а команде по дабл-миксту предстоит играть на следующий день. Поэтому мы не планируем участвовать в открытии чисто из логистических соображений. Я глубоко убеждён, что это личное дело каждого. Тут играют роль две вещи: хочу или не хочу и могу или не могу», — объяснил Свищёв.

По словам функционера, кёрлингисты не пойдут на стадион не потому, что не хотят этого, а потому, что будут готовиться к соревнованиям.

«Процедура открытия длится минимум четыре часа. Конечно, это незабываемые эмоции, но участвовать в ней можно лишь тогда, когда на следующей день у тебя нет стартов», — добавил Свищёв.

Также не примут участие в церемонии открытия, по информации СМИ, российские лыжники и биатлонисты.

Таким образом, на церемонии открытия под олимпийским флагом пройдут лишь немногие участники из России, к тому же список «отказников» ещё может увеличиться.

По данным Олимпийского комитета России, в мероприятии примут участие 70—75 человек.

«С учётом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие ещё не прибыли в Пхёнчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70—75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Без гимна и флага, но с пончо и грелкой

Впрочем, отказ от участия в церемонии открытия — ситуация вполне распространённая. Немногие спортсмены хотят несколько часов провести на стадионе, чтобы на пару минут попасть под прицелы телекамер. К тому же соревнования на Играх стартуют уже 8 февраля, и многим будем просто не до торжественной части.

Уже известно, что российские атлеты на церемонии открытия появятся на стадионе под 55-м порядковым номером, между Австрией и Узбекистаном. Такое соседство объясняется тем, что за основу будет взят не английский, а корейский алфавит. Откроют же «парад сборных» по традиции греки, а закроет объединённая корейская делегация.

Также по теме «Нарушили собственную хартию»: Колобков о решении МОК не приглашать 15 оправданных российских спортсменов на Игры-2018 Не пригласив на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 оправданных CAS россиян, МОК нарушил собственную хартию. Об этом заявил министр спорта...

Как известно, на церемонии открытия российские спортсмены пройдут под олимпийским флагом, причём понесёт его волонтёр, назначенный оргкомитетом Игр, а не кто-то из спортсменов.

«Это требование МОК. Так как в Пхёнчхан поедет команда «Олимпийские атлеты из России», как таковой сборной, во главе которой можно было бы поставить знаменосца, на церемонии открытия не будет, если говорить юридическим языком. Поэтому флаг России пронесёт волонтёр», — объяснил министр спорта РФ Павел Колобков.

Что касается зрителей, то они не уйдут со стадиона без специальных тёплых подарков.

«Все зрители церемонии открытия получат специальный набор. Он включает в себя пончо, одеяло, грелку, горячие пакеты для рук и ног, а также шапку», — приводит слова представителя оргкомитета Игр ТАСС.

Это объясняется тем, что в Пхёнчхане 9 февраля прогнозируется минусовая температура.

«МОК принял постыдное решение»

К сожалению, лишь в качестве болельщиков смогут принять участие в Олимпиаде и оправданные CAS российские спортсмены. МОК отказал им в приглашении на Игры, не объяснив причин своего решения. В России после этого комитет попал под огонь критики. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов МОК «на допинг», а Колобков посетовал, что организация, пойдя наперекор вердикту вышестоящего CAS, нарушила собственную хартию. Не стал сдерживать эмоций и премьер-министр Дмитрий Медведев. В своём Facebook он назвал действия МОК «аморальными».

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — написал Медведев.

Премьер-министр отметил, что такое решение было принято группой людей, пожелавших поставить себя выше суда, МОК, спортсменов и болельщиков.

«Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране. Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту», — добавил Медведев.