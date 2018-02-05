«Нас оболгали и даже не извинились»: как российские спортсмены отреагировали на решение МОК не допускать их к Олимпиаде

Решение МОК не приглашать на Олимпиаду в Пхёнчхане 15 оправданных CAS российских спортсменов вызвало неоднозначную реакцию. Скелетонист Александр Третьяков признался, что вердикт комитета его не удивил, главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко отметил, что всё равно полетит в Пхёнчхан, а наставник лыжников Маркус Крамер уверен, что МОК не хочет видеть лучших российских спортсменов в Южной Корее.

Оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне российские спортсмены до конца надеялись, что МОК всё же допустит их к Олимпиаде, но этого не произошло.

Впрочем, сложно было ожидать иного решения от комитета, если в последние дни там заявляли только о том, что CAS следует реформировать, а также подчёркивали, что имеют право не приглашать российских атлетов в Южную Корею.

«Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся»

В России на вердикт МОК многие отреагировали эмоционально. Так, федерация бобслея России (ФБР) выступила с официальным заявлением, в котором предположила, что МОК управляют «сторонние силы» и пообещала судиться с комитетом.

«Решение комиссии МОК — это ещё одно подтверждение того, что спортивного права больше не существует, а вся власть в мировом спорте перешла к группе марионеток, которыми сторонние силы управляют в политических целях. Никогда ещё со времён эры бойкотов титул олимпийского чемпиона не будет столь малозначимым. Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся. Нас втягивают в бесконечную череду судебных процессов, но мы готовы идти до конца, МОК придётся расплатиться, в том числе и своей репутацией, от которой и так почти ничего не осталось», — подчеркнули в ФБР.

Схожую оценку произошедшему дали и в санном спорте. Главный тренер сборной России и двукратный призёр Олимпиады в Сочи Альберт Демченко также был оправдан CAS, но не получил приглашение от МОК приехать в Пхёнчхан. Несмотря на это, специалист заявил, что всё равно отправится в Южную Корею.

«Я спокойно воспринял новость о моём недопуске на Олимпиаду. В принципе, я и не думал, что МОК изменит свою позицию по мне и нашим спортсменам. У меня семь Игр за плечами, чего мне переживать из-за отказов? Обидно за Татьяну Иванову, которую тоже не пустили. Но у нас есть следующий шаг — мы будем подавать апелляцию в CAS и добиваться допуска Тани уже во время Олимпиады. Что касается меня, то на Игры я поеду. В технической зоне мне находиться не обязательно, у нас для этого есть аккредитованные тренеры. А с должности главного тренера меня МОК не снимал, ведь комитет не мой работодатель. Я остаюсь главным тренером сборной России по санному спорту и на Олимпиаду в Корее всё равно поеду», — приводит слова Демченко «Чемпионат».

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

РИА Новости

Его подопечная Татьяна Иванова призналась, что просто устала от всего происходящего.

«Узнала сразу по прилёте, написала мама, что не допущена. Если честно, не знаю, что говорить и что делать, очень устала от этой ситуации. Слишком много навалилось за эти два месяца. Конечно, мы и дальше будем бороться и отстаивать свои права в судах высшей инстанции. Прилетела сегодня, потому что завтра начинаются заезды. Но это даже не первостепенно. Нужно акклиматизироваться, и если всё-таки дадут допуск, нужно быть в боевой готовности», — приводит слова Ивановой «РИА Новости».

О том, что скоро придётся улетать, спортсменка, по её словам, ещё не думала.

«Вот уже два месяца нас мурыжат и мурыжат, а конкретного ничего нет. Когда так долго всё, эта ситуация уже не давит, а становится обыденностью. Теперь это наш обычный режим. В Спортивном арбитражном суде мы добились своего, нам даже не в чем оправдываться было. Мы все чистые. В CAS хотя бы нас послушали», — добавила Иванова.

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А вот олимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков отметил, что ждал негативного решения от CAS.

«Я не удивлён этому решению. Это было ожидаемо, они говорили о неприглашении, да и всё к этому шло. Дальше будем подавать иски и через суды доказывать свою правоту. Сложа руки точно сидеть не будем. Пока о завершении карьеры даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я ещё в обойме», — цитирует Третьякова ТАСС.

Высказался и тренер сборной России по скелетону Сергей Чудинов, которого CAS также оправдал. В отличие от Демченко, он пока не уверен, что поедет на Олимпиаду.

«Обидно очень, что МОК не прислал нам приглашения, но это было ожидаемым решением. Мы не остановимся и сделаем всё возможное, чтобы поехать на Олимпиаду. Видимо, снова будем обращаться в суды. Как и Альберт Демченко, пока не могу сказать, поеду ли я на Олимпиаду. Это будет решать наша федерация. У меня пока даже билетов нет», — рассказал Чудинов.

А руководитель тренерского штаба сборной России по бобслею и скелетону на Олимпиаде в Пхёнчхане Павел Щегловский отметил, что до последнего надеялся на приезд оправданных CAS спортсменов:

«Решение МОК для нас неожиданное. Мы надеялись на то, что и Елена Никитина, и Мария Орлова, и Александр Третьяков, конечно, усилят команду. Но ситуация сложилась так. Будем бороться теми спортсменами, которые есть в составе. Никита Трегубов и Владислав Марченков будут отдавать все силы и за себя, и за Никитину, Третьякова и Орлову».

«Война только начинается»

Больше всего от решения МОК пострадала сборная России по лыжным гонкам, ведь ОКР подал заявки сразу на шестерых оправданных CAS лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову и Наталью Матвееву. Теперь в Пхёнчхан они, скорее всего, не поедут, хотя в Федерации лыжных гонок России пообещали приложить все усилия, чтобы восстановить справедливость.

«Такое решение МОК по 15 оправданным CAS спортсменам, к сожалению, было достаточно ожидаемым. Но, как я уже говорила раньше, война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят», — заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

В том же тоне высказался и тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер.

«Сергей Устюгов не фигурировал в докладе Макларена, он не присутствовал в списке «Дюшес». Все его допинг-тесты были чистыми. Почему же ему не разрешают принять участие в Олимпиаде? Это просто смешно! Я не понимаю логики МОК. Мне кажется, там делают всё, чтобы противостоять России. Они не хотят, чтобы лучшие российские лыжники приехали сюда и завоевали медали. Поначалу не думал, что происходящее — политическая игра, но сейчас всё яснее вижу, что это так. У меня нет ощущения, что это Олимпийские игры. Я понимаю своих спортсменов, которым трудно найти мотивацию сейчас, когда им не рады. Но у нас много молодых лыжников, и мы постараемся выступить как можно лучше», — цитирует Крамера Aftonbladet.

В свою очередь лыжница Наталья Матвеева призналась, что была не слишком удивлена вердиктом МОК, но отметила, что не теряет надежды.

«Если честно, это было ожидаемое решение. Я ехала в машине на тренировку и услышала по радио, что нас не пригласили. До этого МОК уже говорил, что не будет приглашать российских спортсменов, которых оправдали. Сейчас наши адвокаты будут работать дальше. Ещё пара дней у нас есть. Я не теряю надежды попасть на Олимпиаду. Наоборот, только пришла с тренировки, хорошо поработала. Завтра планирую пробежать соревнования. Наш тренер сказал, чтобы мы готовились к Олимпиаде. Не только мне, но и всем ребятам, и Сергею Устюгову. Мы ждём и готовимся к Играм в Корее. Всё может произойти, мы не теряем надежды», — заявила Матвеева.

Александр Легков во время Олимпийских игр в Сочи

Reuters

«Нас оболгали и даже не извинились»

Пострадали от решения МОК и конькобежцы, которые мало того, что останутся на Олимпиаде без лидеров Дениса Юскова и Павла Кулижникова, так ещё и не досчитаются Ольги Фаткулиной, Александра Румянцева и Артёма Кузнецова.

«Решение было предсказуемым. Особенно после вчерашнего заявления президента МОК Томаса Баха. Фактически оно ставит комиссии МОК над CAS. В этих комиссиях утверждают, что у них есть основания, доказательства, но почему-то на заседании в CAS их не предъявляют. Зато теперь они просто принимают решение и точка», — отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В свою очередь Фаткулина отметила, что спокойно восприняла решение МОК.

«Выступление Баха не смотрела, за новостями не следила. Готовлюсь выступить на альтернативных соревнованиях в России, на чемпионате мира по спринту. В принципе я уже мыслями эту страницу перелистнула и всё воспринимаю спокойно», — призналась спортсменка.

А Александр Румянцев заявил, что всё равно будет смотреть Олимпиаду и болеть за российских спортсменов.

«В принципе, после вчерашних заявлений МОК было ясно, к чему всё идёт. Они оспаривают решение CAS, что само по себе вызывает удивление. Нас оболгали и даже не извинились, я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать своё честное имя. Был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что соревнования в моей дистанции состоятся совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолёт, вышел на старт и всё бы доказал. Всё равно буду смотреть эту Олимпиаду, потому что хочу поболеть за наших ребят, которые там выступят, поболею также за итальянцев, с которыми тренировался», — рассказал Румянцев.

Его партнёр по сборной Артём Кузнецов также пообещал поддерживать соотечественников на Играх.

«Понятно было, что шансов немного, но надежда оставалась, всё же наши апелляции были удовлетворены CAS. Хотелось выступить на Олимпиаде. Теперь буду болеть за наших ребят, которые могут завоевать медали. Сейчас у меня даже не остаётся международных стартов — ни чемпионата мира в спринте, ни финала Кубка мира для меня не будет, разве что можно говорить об альтернативных соревнованиях».