«Для нас это неожиданность»: МОК обещает не затягивать с решением о допуске оправданных CAS россиян к Олимпиаде

Решение о допуске российских спортсменов, оправданных в Лозанне по делу об употреблении допинга, к участию в Олимпийских играх в Пхёнчхане будет принято в ближайшие два дня. Об этом на пресс-конференции по итогам очередного заседания исполкома МОК рассказал глава комитета Томас Бах. При этом он отметил, что вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) стал для организации «разочарованием и неожиданностью». Бах также добавил, что российская сторона до сих пор не выплатила МОК $15 млн штрафа по решению исполкома от 5 декабря 2017 года.

Медали, штраф и недовольство CAS

Менее чем за неделю до начала Олимпийских игр в Пхёнчхане российская команда по-прежнему остаётся в подвешенном состоянии из-за решения CAS. Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью оправдал 28 отечественных спортсменов, обвинённых в употреблении допинга во время Олимпиады в Сочи, и все они получили возможность поехать в Южную Корею. Правда, далеко не все эти атлеты до сих пор продолжают свою карьеру. Таким образом, ОКР подал заявку на приглашение в Пхёнчхан 13 спортсменов. Решение по поводу них МОК примет в ближайшие два дня, о чём рассказал глава организации Томас Бах.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян на Олимпийские игры в кратчайшие сроки, несмотря на то что не получена мотивировочная часть решения CAS. Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», — подчеркнул функционер.

Сразу после публикации вердикта CAS в МОК заявили, что не согласны с ним и пообещали обратиться в Федеральный суд Швейцарии после получения мотивировочной части. На исполкоме Бах ещё раз подтвердил, что остался недоволен действиями Спортивного арбитражного суда.

«Это решение — большое разочарование и неожиданность для нас. Панель не донесла до нас полную формулировку решения, нам сказали, что это произойдёт в конце февраля, и нас это крайне разочаровывает. МОК полностью не удовлетворен решением CAS. Это решение показывает необходимость в реформах CAS, в частности в системе управления. Это даже не право, а обязанность МОК выразить беспокойство по поводу вердикта CAS, поскольку суд подрывает доверие других спортсменов к себе. На встрече с комиссией атлетов это стало самой горячей темой для обсуждения. Спортсмены спрашивали нас о том, что МОК может сделать в этой ситуации, чтобы больше подобное не повторялось», — негодовал Бах.

Вместе с тем глава МОК подчеркнул, что в ближайшее время медали Игр в Сочи оправданным россиянам не вернут.

«Мы пока не можем решить вопрос с передачей медалей российским спортсменам, в том числе и в случае с возвращением наград, так как нет мотивировочной части CAS и весь процесс затягивается. Мы разочарованы решением CAS в том числе и поэтому», — добавил Бах.

У президента МОК спросили и о $15 млн штрафа, которые Россия обязана выплатить по итогам допингового скандала. Функционер отметил, что деньги на счета МОК до сих пор не поступили.

«Мы пока не получили от России $15 млн, две недели назад начала работу мониторинговая группа МОК, которая следит за выполнением Россией условий участия в Играх и за соблюдением решений исполкома МОК от 5 декабря», — объяснил Бах.

В заключение глава МОК выразил надежду, что в Пхёнчхане выступит новое поколение российских спортсменов — послы «чистого спорта в мире».

«Мы приняли ряд мер, в том числе пожизненно отстранили бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко, ныне занимающего пост вице-премьера. У нас есть новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх. Это покажет российскому спортивному сообществу, что оно может существовать чистым от допинга и при этом побеждать. Они станут послами чистого спорта в мире», — сказал Бах.

Приглашение на паузе

Пока же остаётся только гадать, включит ли МОК в «новое поколение» российских спортсменов 13 оправданных атлетов, которые ждут своего приглашения на Игры в Пхёнчхане. Речь идёт о скелетонистах Александре Третьякове, Елене Никитиной, Марии Орловой, соревнующихся в лыжных гонках Александре Легкове, Евгении Белове, Максиме Вылегжанине, Александре Бессмертных, Евгении Шаповаловой и Наталье Матвеевой, конькобежцах Ольге Фаткулиной, Александре Румянцевой, Артёме Кузнецове и саночнице Татьяне Ивановой. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и тренер национальной команды по скелетону Сергей Чудинов могут отправиться в Южную Корею в качестве специалистов.

Однако в МОК, по всей видимости, не горят желанием приглашать в Пхёнчхан оправданных в Лозанне россиян. Так, глава специальной комиссии комитета по нарушению антидопинговых правил в Сочи Денис Освальд подчеркнул, что решение CAS не обязывает МОК приглашать в Южную Корею выигравших в суде отечественных атлетов.

«Решение CAS — это не пропуск на Игры в Пхёнчхане для 28 атлетов, чьи дисквалификации отменены. Они не приглашены на соревнования в качестве участников. Вердикт CAS не означает, что эти спортсмены объявлены невиновными. Если с тебя сняли наказание, это не значит, что ты автоматически получаешь привилегию быть приглашённым на Игры», — приводит слова Освальда Tribune de Geneve.

При этом функционер признался, что шансы обжаловать решение CAS у МОК невысоки.

«Я расстроен и разочарован решением CAS. Было установлено 11 случаев манипуляций с мочой. Доказательств достаточно. CAS установил слишком высокие требования к доказательствам. Сомнений недостаточно, и неправильно стоять на защите обвиняемого. Я просто не могу этого понять. Мы провели судебно-медицинскую экспертизу. CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом. Будем ли обращаться в Федеральный суд Швейцарии? Шансы на успех у нас очень низки», — добавил Освальд.

Параллельно продолжают судиться с МОК шестеро российских спортсменов, которые не получили приглашений в Пхёнчхан, так как ранее отбывали наказание за употребление допинга: Татьяна Бородулина (шорт-трек), Денис Юсков, Павел Кулижников (оба — конькобежный спорт), Дмитрий Васильев (прыжки на лыжах с трамплина), Александр Логинов и Ирина Старых (оба — биатлон). Накануне появилась новость о том, что гражданский суд Швейцарии отклонил иски россиян, однако позже эта информация была опровергнута.