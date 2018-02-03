Игры с допуском: МОК рассмотрит возможность приглашения ещё 15 российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане

Международный олимпийский комитет (МОК) вновь рассмотрит кандидатуры 15 российских спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс после того, как Спортивный арбитражный суд оправдал 28 атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпиад. Также стало известно, что швейцарский суд не удовлетворил иск шести россиян, которые требовали пересмотреть условия допуска к Играм.

Эпопея с допуском российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане продолжается, хотя до розыгрыша первых медалей осталась всего неделя. МОК заявил, что рассмотрит возможность включения в команду ещё 15 российских атлетов, которые недавно были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

«Мы обсуждали участие атлетов из России. Мы оставляем за собой право подать апелляцию (на решение CAS. — RT), но обоснования пока не видели. 28 апелляций было удовлетворено. 15 спортсменов будут представлены на рассмотрение нашей комиссией. Группа рассмотрит возможность участия этих спортсменов (в ОИ-2018. — RT). Но пока нет обоснования, поэтому комментировать сложно», — сказал на брифинге директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Речь идёт о 15 спортсменах, которых Олимпийский комитет России (ОКР) решил дозаявить после того, как CAS удовлетворил их апелляции на решение МОК о пожизненной дисквалификации за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи. В список вошли скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Сергей Чудинов, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артём Кузнецов, саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко. Чудинов и Демченко могут быть заявлены как тренеры, а остальные — как действующие спортсмены.

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Все они получили бы право выступить, если бы в настоящее время ОКР не был отстранён. До того как комитет будет восстановлен в своих правах, МОК оставляет за собой «привилегию» самостоятельно приглашать российских спортсменов на Игры. При этом комиссия по допуску не разглашает причин отказа тому или иному спортсмену. Известно только, что есть 17 критериев, которые необходимо выполнить, чтобы получить приглашение. Отсутствие санкций со стороны дисциплинарной комиссии Дениса Освальда было одним из них. Теперь, когда в отношении 15 спортсменов наказание больше не действует, МОК должен повторно рассмотреть их заявки на поездку в Пхёнчхан.

Адамс не уточнил, когда станут известны результаты проверки, но отметил, что случай каждого спортсмена будет рассмотрен индивидуально. При этом он напомнил об одной немаловажной детали: квоты на Олимпийские игры уже распределены. Российская сторона была вынуждена отказаться от некоторых из них после того, как стало известно о недопуске спортсменов.

Это может стать препятствием для включения россиян в команду, даже если их кандидатуры получат одобрение. К примеру, у России не осталось квот в женском скелетоне, и даже если Елена Никитина, входящая в число лидеров в этой дисциплине, получит приглашение, МОК найдёт повод, чтобы не пустить её на соревнования. Все 20 участниц в этой дисциплине уже определены, и для россиян место не зарезервировано.

Также стало известно, что точно рассчитывать на поездку в Пхёнчхан не смогут ещё шестеро спортсменов. Конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов, шорт-трекистка Татьяна Бородулина и прыгун с трамплина Дмитрий Васильев проиграли дело в гражданском суде Швейцарии об отмене одного из критериев допуска (отсутствие допинговой истории). Все они в разное время отбывали дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, и это стало причиной отказа в приглашении в Пхёнчхан.

Вице-премьер Аркадий Дворкович назвал решение МОК отказать им в допуске несправедливым.

«Трудно судить о причинах отказа. Вполне возможно, что суд просто решил, что это не его юрисдикция и он не имеет права принимать такие решения. В любом случае сам факт неприглашения спортсменов, которые ни в чём не виноваты, которые доказали, что они чисты, является несправедливым», — заявил Дворкович RT.

Олимпийские игры теперь пройдут без двух серьёзных претендентов на медали — Юскова и Кулижникова. Оба они являются действующими рекордсменами мира на различных дистанциях и в течение сезона показывали очень высокие результаты. Однако из-за ошибок прошлого конькобежцы не выйдут на старт.

На брифинге Адамс также заявил от имени МОК, что в организации не уверены, было ли правильным решение допустить российских спортсменов до Игр в нейтральном статусе. Он заявил, что на этот вопрос ответит время.

«Сложно судить об успешности данного решения. 75% допущенных российских спортсменов не принимали участия в Играх в Сочи, остальные 25% прошли очень строгий отбор. Успешным ли был этот процесс — время покажет. Но мы попытались разобраться в каждом индивидуальном случае», — отметил Адамс.