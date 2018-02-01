«Мирное сражение»: в Кремле пообещали продолжить борьбу за права российских спортсменов

В Кремле приветствовали решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который в четверг удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Они оспаривали пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх по подозрению в употреблении допинга. Вина 11 российских атлетов была доказана, но они пропустят лишь ближайшие ОИ в Пхёнчхане. Кроме того, Россия смогла вернуть девять наград Олимпиады в Сочи, а вместе с ними и первое место в неофициальном медальном зачёте. Однако в МОК уже заявили, что решение CAS не гарантирует оправданным спортсменам путёвки в Южную Корею.

«Правосудие наконец-то восторжествовало»

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне очень ждали и спортсмены, и болельщики — ведь в случае удовлетворения апелляций российских атлетов многие из них получали возможность поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан. И надежды оправдались: вердикт CAS оказался для России положительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что активные действия страны по защите интересов своих спортсменов принесли плоды.

«Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. Поступившая информация о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждает, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданны, могут быть эффективными и должны продолжаться», — заявил Песков.

Он отметил, что Россия намерена бороться за право оправданных спортсменов поехать на Олимпиаду в Пхёнчхан.

«Удастся ли им принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане, не знаю. Вопрос сложный. Но, как мы вам уже говорили неоднократно, на экспертном уровне продолжаются контакты с МОК. И именно в результате этих контактов будет выясняться, насколько возможна компенсация той ситуации, которая сложилась», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России назвал эту борьбу мирным сражением.

«Речь идёт о судебном оспаривании ранее принятых решений. Я

надеюсь, что эта практика будет продолжена. Это такое мирное

правовое сражение за интересы, за права наших спортсменов», — сказал Песков.

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что оправданные россияне всё же смогут принять участие в Играх.

«Рассчитываю, что МОК примет решение CAS и предоставит им безусловное право участвовать в предстоящих Олимпийских играх. За прошедший год они пережили немало трудностей. Теперь они хотят двигаться дальше и продолжать делать то, что им больше всего нравится, — соревноваться в честной борьбе. Спортсмены были оправданы в деле о нарушении антидопинговых правил во время Игр в Сочи. И ребята, и все мы рады, что правосудие наконец-то восторжествовало. CAS признал, что они невиновны, и отменил решения комиссии МОК под руководством Освальда», — цитирует Колобкова ТАСС.

А вице-премьер Виталий Мутко пообещал сделать всё, чтобы российские атлеты отправились в Пхёнчхан.

«Решение CAS говорит о том, что в спортивном праве есть объективность. Это абсолютно справедливое решение. И оно не могло быть другим, если рассматривать имеющиеся данные объективно. Мы никогда не сомневались в этих спортсменах. Что касается их судьбы, то мы сделаем всё, чтобы ОКР отправил заявку с именами тех, кто квалифицировался на Игры, и чтобы все они попытались попасть на Олимпиаду», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».

Положительное решение

CAS полностью оправдал 28 спортсменов, посчитав недостаточными доводы специальной комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом, которая занималась расследованием допингового скандала в Сочи. Таким образом, почти три десятка российских спортсменов, возможно, смогут поехать на Олимпийские игры в Пхёнчхан.

В число оправданных попали: Дмитрий Труненков (бобслей), Алексей Негодайло (бобслей), Ольга Стульнева (бобслей), Людмила Удобкина (бобслей), Александр Третьяков (скелетон), Сергей Чудинов (скелетон), Елена Никитина (скелетон), Ольга Потылицина (скелетон), Мария Орлова (скелетон), Александр Легков (лыжные гонки), Евгений Белов (лыжные гонки), Максим Вылегжанин (лыжные гонки), Алексей Петухов (лыжные гонки), Никита Крюков (лыжные гонки), Александр Бессмертных (лыжные гонки), Евгения Шаповалова (лыжные гонки), Наталья Матвеева (лыжные гонки), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт), Александр Румянцев (конькобежный спорт), Иван Скобрев (конькобежный спорт), Артём Кузнецов (конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Альберт Демченко (санный спорт), Екатерина Лебедева (хоккей), Екатерина Пашкевич (хоккей), Татьяна Бурина (хоккей), Екатерина Смоленцева (хоккей).

«Было установлено, что собранные доказательства недостаточны, чтобы утверждать, что имело место нарушение спортсменами антидопинговых правил. Санкции, наложенные на 28 атлетов, аннулируются, а их результаты, показанные на Играх в Сочи, восстанавливаются», — говорится в пресс-релизе CAS.

Апелляции 11 спортсменов CAS удовлетворил лишь частично. В суде решили, что они были виновны в употреблении допинга во время Игр в Сочи, но постановил, что они пропустят только Олимпийские игры в Пхёнчхане. Речь о бобслеистах Александре Зубкове, Алексее Воеводе, Александре Касьянове, Алексее Пушкарёве и Ильвире Хузине, лыжницах Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко, а также о хоккеистках Галине Скибе, Анне Шибановой и Инне Дюбанюк.

Снова первые в Сочи

По итогам заседания CAS страна вернула себе первое место в медальном зачёте домашней Олимпиады. Из-за выводов комиссии Освальда у российских атлетов отобрали 13 наград (четыре золотые, восемь серебряных и одну бронзовую), и теперь России через CAS удалось восстановить девять из них.

Если говорить о медалях высшей пробы, то Легков вновь будет признан чемпионом в гонке с общего старта свободным стилем на 50 км. Восстановлено честное имя Третьякова, который в Сочи завоевал золото в скелетоне. Три серебряные награды вернутся к Вылегжанину (в эстафете, в командном спринте с Крюковым и в масс-старте на 50 км), две — саночнику Альберту Демченко (одна из них в смешанный эстафете), и одна — конькобежке Ольге Фаткулиной. А скелетонистке Елене Никитиной вернут бронзовую медаль.

В скором времени две серебряные награды Сочи могут получить обратно российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина. CAS вынесет вердикт по их делу уже после Олимпиады в Пхёнчхане — три спортсменки завершили карьеру и на поездку в Южную Корею не претендуют.

Таким образом, в активе сборной России по итогам Олимпийских игр в Сочи теперь значатся 11 наград высшей пробы, девять серебряных медалей и девять бронзовых. По количеству золота команда догнала норвежских спортсменов, но обошла их по серебру.

«Решение исполкома — в силе»

Между тем в МОК на вердикт CAS отреагировали сдержанно. В официальном пресс-релизе организации говорится, что подтверждение вины 11 спортсменов только подчёркивает существование в России допинг-системы.

«Это может серьёзно повлиять на будущую борьбу с допингом. Поэтому МОК будет тщательно анализировать мотивировочную часть решений, когда они станут доступны, и рассмотрит последствия, в том числе обращение в Швейцарский федеральный трибунал», — гласит коммюнике.

Также в МОК напомнили, что положительное решение CAS не гарантирует российским спортсменам автоматического участия в Олимпийских играх 2018 года.

«Решение исполкома МОК от 5 декабря 2017 года остаётся в силе. Так как членство Олимпийского комитета России (ОКР) в МОК временно приостановлено, российские спортсмены могут участвовать в Олимпиаде только по приглашению МОК», — говорится в документе.