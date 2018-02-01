Россия вернула себе первое место в неофициальном медальном зачёте ОИ в Сочи

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После того как Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов по обвинению в употреблении допинга на Олимпийских играх в Сочи, сборная России вернула себе первое место в неофициальном медальном зачёте турнира.

Золотую награду получит лыжник Александр Легков, который ранее был лишён медали высшей пробы в гонке с общего старта свободным стилем на 50 км. Ещё одно золото вернёт себе скелетонист Александр Третьяков. 

Три серебряные медали получит лыжник Максим Вылегжанин (по одной — в эстафете, командном спринте и масс-старте свободным стилем на 50 км), две — саночник Альберт Демченко (одна из них — в смешанной эстафете), и одну — конькобежка Ольга Фаткулина. 

Бронзу в скелетоне вернёт Елена Никитина. 

Таким образом, в активе сборной России по итогам Олимпийских игр в Сочи теперь 11 наград высшей пробы, 11 серебряных медалей и восемь бронзовых. По количеству серебряных медалей команда обошла норвежских спортсменов, которые в Сочи 11 раз поднимались на высшую ступень пьедестала почёта.  

Ранее CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи. 

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