CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи

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RT
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи
  • Reuters

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

CAS удовлетворил апелляции об отстранении Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 российских атлетов. В их число вошли четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток. 

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение на ОИ-2018 в Пхёнчхане российского тренера по скелетону Сергея Чудинова.

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