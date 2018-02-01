CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

Об этом сообщается в пресс-релизе CAS.

CAS удовлетворил апелляции об отстранении Международным олимпийским комитетом (МОК) 28 российских атлетов. В их число вошли четыре бобслеиста, пять скелетонистов, восемь лыжников, четыре конькобежца, два саночника и пять хоккеисток.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение на ОИ-2018 в Пхёнчхане российского тренера по скелетону Сергея Чудинова.