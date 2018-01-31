Чудинов был по ошибке приглашён на ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение на ОB-2018 в Пхёнчхане российского тренера по скелетону Сергея Чудинова.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что приглашение будет отозвано.

Бывший скелетонист был пожизненно отстранён от участия в Играх по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Его результат на Олимпиаде 2014 года в Сочи (пятое место) был аннулирован.

Чудинов должен был стать единственным тренером российских скелетонистов на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решения по делам отстранённых от ОИ россиян 1 февраля.

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