Чудинов был по ошибке приглашён на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал ошибкой приглашение на ОB-2018 в Пхёнчхане российского тренера по скелетону Сергея Чудинова.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что приглашение будет отозвано.

Бывший скелетонист был пожизненно отстранён от участия в Играх по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Его результат на Олимпиаде 2014 года в Сочи (пятое место) был аннулирован.

Чудинов должен был стать единственным тренером российских скелетонистов на ОИ-2018.

Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решения по делам отстранённых от ОИ россиян 1 февраля.