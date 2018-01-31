Чудинов был по ошибке приглашён на ОИ-2018
Об этом сообщает AP.
Отмечается, что приглашение будет отозвано.
Бывший скелетонист был пожизненно отстранён от участия в Играх по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда. Его результат на Олимпиаде 2014 года в Сочи (пятое место) был аннулирован.
Чудинов должен был стать единственным тренером российских скелетонистов на ОИ-2018.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решения по делам отстранённых от ОИ россиян 1 февраля.