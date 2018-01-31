CAS объявит решения по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов 1 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал дату вынесения решения относительно апелляций на отстранение от Олимпийских игр 2018 года 39 российских спортсменов.

«Решение будет объявлено 1 февраля», — сообщается в пресс-релизе CAS. Генеральный секретарь CAS сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхёнчхане в 11:00 мск. Ранее в CAS завершились слушания по делам 39 российских спортсменов.