CAS объявит решения по делам отстранённых от ОИ российских спортсменов 1 февраля

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Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал дату вынесения решения относительно апелляций на отстранение от Олимпийских игр 2018 года 39 российских спортсменов.

«Решение будет объявлено 1 февраля», — сообщается в пресс-релизе CAS.

Генеральный секретарь CAS сделает короткое объявление в пресс-центре в Пхёнчхане в 11:00 мск.

Ранее в CAS завершились слушания по делам 39 российских спортсменов.

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