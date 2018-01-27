В CAS завершились слушания по делам 39 российских спортсменов
Об этом сообщает ТАСС.
Слушания проходили с 22 по 27 января. В заключительный день были рассмотрены апелляции бобслеистов.
В ходе рассмотрения дел российских спортсменов, помимо их показаний, также были заслушаны бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.
Отмечается, что решения по апелляциям спортсменов будут озвучены на протяжении четырёх дней начиная с 30 января.
Всего под санкции МОК попали 43 атлета, но рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой перенесены на более поздний строк, поскольку они не претендуют на участие в предстоящей Олимпиаде, а дело бобслеиста Максима Белугина будет рассмотрено в отдельном порядке.
Ранее бобслеист Александр Касьянов рассказал, что из-за слушаний в CAS ему пришлось прервать тренировки.