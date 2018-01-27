В CAS завершились слушания по делам 39 российских спортсменов

Короткая ссылка
В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщает ТАСС.

Слушания проходили с 22 по 27 января. В заключительный день были рассмотрены апелляции бобслеистов.

В ходе рассмотрения дел российских спортсменов, помимо их показаний, также были заслушаны бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

Отмечается, что решения по апелляциям спортсменов будут озвучены  на протяжении четырёх дней начиная с 30 января.

Всего под санкции МОК попали 43 атлета, но рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой перенесены на более поздний строк, поскольку они не претендуют на участие в предстоящей Олимпиаде, а дело бобслеиста Максима Белугина будет рассмотрено в отдельном порядке.

Ранее бобслеист Александр Касьянов рассказал, что из-за слушаний в CAS ему пришлось прервать тренировки.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru