В CAS завершились слушания по делам 39 российских спортсменов

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по апелляциям 39 российских спортсменов на решения Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщает ТАСС.

Слушания проходили с 22 по 27 января. В заключительный день были рассмотрены апелляции бобслеистов.

В ходе рассмотрения дел российских спортсменов, помимо их показаний, также были заслушаны бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

Отмечается, что решения по апелляциям спортсменов будут озвучены на протяжении четырёх дней начиная с 30 января.

Всего под санкции МОК попали 43 атлета, но рассмотрение дел биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой перенесены на более поздний строк, поскольку они не претендуют на участие в предстоящей Олимпиаде, а дело бобслеиста Максима Белугина будет рассмотрено в отдельном порядке.

Ранее бобслеист Александр Касьянов рассказал, что из-за слушаний в CAS ему пришлось прервать тренировки.