Бобслеист Касьянов: из-за слушаний в CAS пришлось прервать тренировки

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Российский бобслеист Александр Касьянов рассказал как прошли слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

«В победе уверены, надеемся на успех. Болельщики поддерживают, пишут и звонят. На слушании всё прошло так же, как у всех, ничего нового. Из-за этого пришлось прервать тренировки, ехать сюда в выходные. Завтра уже продолжим в Москве готовиться к Олимпиаде», — рассказал Касьянов после слушаний.

Ранее Альберт Демченко заявил, что слушания в CAS помогли саночнице Татьяне Ивановой победить на ЧЕ.

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