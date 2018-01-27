Демченко заявил, что слушания в CAS помогли саночнице Ивановой победить на ЧЕ

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Главный тренер сборной России Альберт Демченко прокомментировал итоги чемпионата Европы по санному спорту в латвийской Сигулде.

«Сегодня борьбу за золото фактически вели две спортсменки — наша Татьяна Иванова и немка Натали Гайзенбергер. Гайзенбергер пыталась бороться за золото, но Иванова оказалась сильнее её и победила», — цитирует Демченко ТАСС.

Наставник рассказал, как слушания в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) повлияли на мотивацию Ивановой на ЧЕ. Иванова была пожизненно отстранена от Олимпийских игр решением Международного олимпийского комитета (МОК).

«Не исключаю, что все эти трудности сделали Татьяну ещё более заряженной на успех в Латвии. Я оцениваю такую вероятность как 50 на 50», — добавил Демченко.

Ранее россиянка Татьяна Иванова прокомментировала свою победу на ЧЕ.

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