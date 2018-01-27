Саночница Иванова: мне кажется, что сегодня я сделала невозможное

Россиянка Татьяна Иванова прокомментировал свою победу на чемпионате Европы по санному спорту, проходящем в латвийской Сигулде.

«Сегодня мне пришлось очень тяжело. Вчера мне удалось сделать только три тренировочных заезда за целый день. Сегодня я собрала все силы, которые у меня ещё остались после всех этих судов, после многих неудач. Мне кажется, что сегодня я сделала невозможное», — приводит слова Ивановой ТАСС.

Она отметила, что рада, что сумела собраться перед заездами.

«Эта медаль для меня не золотая, а платиновая, эта победа была вопреки всем обстоятельствам. Меня все спрашивают здесь, решила ли я все проблемы. Я отвечаю, что нахожусь в ожидании, и в ответ слышу слова поддержки», — добавила спортсменка.

25 января в Спортивном арбитражном суде прошли слушания по апелляции Ивановой на решение Международного олимпийского комитета о её пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Иванова стала чемпионкой Европы по санному спорту.