В CAS завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх российских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, а также восьми российских хоккеисток.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечено, что слушания продолжались более пяти часов. За это время были рассмотрены апелляции саночников Ивановой и Демченко, а также хоккеисток Екатерины Лебедевой, Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Татьяны Буриной и Анны Щукиной.

Ранее сообщалось, что ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.

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