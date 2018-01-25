В CAS завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток

В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх российских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко, а также восьми российских хоккеисток.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечено, что слушания продолжались более пяти часов. За это время были рассмотрены апелляции саночников Ивановой и Демченко, а также хоккеисток Екатерины Лебедевой, Галины Скибы, Анны Шибановой, Екатерины Смоленцевой, Екатерины Пашкевич, Инны Дюбанок, Татьяны Буриной и Анны Щукиной.

Ранее сообщалось, что ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.