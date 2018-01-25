ОКР опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018

Олимпийский комитет России опубликовал список из 169 спортсменов, которые вошли в заявку на зимние Олимпийские игры 2018 года. К сожалению, в нём не оказалось многих лидеров, которые могли бы принести стране львиную долю медалей.

В список, опубликованный на официальном сайте ОКР, вошли:

— биатлон: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева;

— бобслей и скелетон: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева;

— горные лыжи: Александр Андриенко, Павел Трихичев, Александр Хорошилов, Анастасия Силантьева, Екатерина Ткаченко;

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— кёрлинг: Александр Крушельницкий, Галина Арсенькина, Анастасия Брызгалова, Ульяна Васильева, Юлия Гузиева, Виктория Моисеева, Юлия Портунова;

— конькобежный спорт: Сергей Трофимов, Наталья Воронина, Ангелина Голикова, Ольга Граф;

— лыжное двоеборье: Эрнест Яхин;

— лыжные гонки: Александр Большунов, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Александр Панжинский, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова;

— прыжки на лыжах с трамплина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Алексей Ромашов, Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Александра Кустова, Софья Тихонова;

— санный спорт: Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Денисьев, Андрей Медведев, Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Фёдоров, Екатерина Батурина;

— сноуборд: Никита Автанеев, Виктор Вайлд, Даниил Дильман, Дмитрий Логинов, Антон Мамаев, Николай Олюнин, Дмитрий Сарсембаев, Андрей Соболев, Владислав Хадарин, Милена Быкова, Мария Васильцова, Алёна Заварзина, Кристина Пауль, Наталья Соболева, Екатерина Тудегешева, Софья Фёдорова;

— фигурное катание: Дмитрий Алиев, Джонатан Гурейро, Михаил Коляда, Владимир Морозов, Алексей Рогонов, Дмитрий Соловьёв, Александр Энберт, Кристина Астахова, Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Алина Загитова, Тиффани Загорски, Евгения Медведева, Мария Сотскова, Евгения Тарасова;

— фристайл: Илья Буров, Максим Буров, Семён Денщиков, Егор Коротков, Павел Кротов, Станислав Никитин, Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Александр Смышляев, Павел Чупа, Алина Гриднева, Валерия Демидова, Виктория Завадовская, Любовь Никитина, Александра Орлова, Марика Пертахия, Лана Прусакова, Регина Рахимова, Кристина Спиридонова, Екатерина Столярова, Анастасия Таталина, Анастасия Чирцова;

— хоккей: Сергей Андронов, Александр Барабанов, Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Михаил Григоренко, Никита Гусев, Павел Дацюк, Артём Зуб, Андрей Зубарев, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Богдан Киселевич, Илья Ковальчук, Василий Кошечкин, Алексей Марченко, Сергей Мозякин, Никита Нестеров, Николай Прохоркин, Илья Сорокин, Иван Телегин, Динар Хафизуллин, Игорь Шестёркин, Вадим Шипачёв, Сергей Широков, Надежда Александрова, Мария Баталова, Людмила Белякова, Лиана Ганеева, Ангелина Гончаренко, Елена Дергачёва, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова, Диана Канаева, Виктория Кулишова, Екатерина Лобова, Надежда Морозова, Екатерина Николаева, Валерия Павлова, Нина Пирогова, Екатерина Смолина, Ольга Сосина, Алёна Старовойтова, Валерия Тараканова, Светлана Ткачёва, Анастасия Чистякова, Анна Шохина, Алевтина Штарева;

— шорт-трек: Семён Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Софья Просвирнова.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

Все российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в качестве «Олимпийских атлетов из России» (OAR — Olympic Athletes from Russia) после решения Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря о недопуске сборной России к участию в Олимпиаде-2018.

Список участников Игр 2018 года был утверждён МОК на основе критериев допуска. Таким образом, национальная команда осталась без лидеров: биатлонистов Антона Шипулина и Екатерины Юрловой-Перхт, конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ксении Столбовой (с Фёдором Климовым, спортивные пары) и Ивана Букина (с Александрой Степановой, танцы на льду), а также шорт-трекистов Виктора Ана, Владимира Григорьева и Татьяны Бородулиной.

Ранее сообщалось, что в ОКР прокомментировали возможный отказ отдельных спортсменов от поездки на ОИ-2018.