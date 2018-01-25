Возвращение триколора: МОК разрешил российским болельщикам демонстрировать флаг страны на трибунах во время Олимпиады

Международный олимпийский комитет разрешил болельщикам демонстрировать флаг России во время зимней Олимпиады в Пхёнчхане. Главное условие — этого нельзя будет делать в рамках политических акций. Также МОК рассказал о критериях, которыми руководствуется при допуске российских спортсменов к соревнованиям. Итоговый список будет опубликован 27 января.

Жёсткие критерии МОК

Международный олимпийский комитет наконец-то представил критерии, по которым комиссия по приглашению российских спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане отбирала участников соревнований. На протяжении нескольких последних дней новости о том, что тот или иной спортсмен получил отказ в допуске, вызывали недоумение болельщиков и экспертов.

Всего в список входят 17 критериев, невыполнение которых ставит крест на возможности выступить в Пхёнчхане. Первым делом отсеиваются спортсмены, попавшие под санкции дисциплинарной комиссии Освальда. Она осудила на пожизненное отстранение от Олимпийских игр 43 участников сочинской Олимпиады.

Также МОК не стал приглашать спортсменов, уличённых в нарушении антидопинговых правил, которые привели к отстранению. Сразу несколько запретов касаются присутствия имён россиян в докладе Ричарда Макларена. Если в документе есть упоминание, что спортсмен якобы обсуждался в электронной переписки участников так называемой программы государственной поддержки допинга, имел царапины на допинг-пробах и повышенный уровень соли в них, участвовал в хранении чистой мочи или в пробах было найдено несоответствие ДНК, то его участь будет решена.

Комиссия по допуску отдельно проверила биологические паспорта российских кандидатов и их стероидные профили. Любая подозрительная информация каралась отстранением. Также спортсмены не имели права допускать значительных ошибок при раскрытии своего местонахождения для проведения внесоревновательного допинг-контроля. Российским атлетам необходимо было пройти определённое количество допинг-тестов перед Олимпийскими играми.

Содействие МОК оказывали международные федерации и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Последнее перепроверило все имеющиеся пробы 500 российских спортсменов, попавших в расширенный пул участников, и имело право наложить своё вето, если были получены определённые сведения от информаторов.

Отдельный критерий связан с электронной базой данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана WADA её бывшим директором Григорием Родченковым. WADA утверждает, что эта система даёт возможность узнать, кто из российских спортсменов участвовал в подмене допинг-проб в период с 2012 года по август 2015-го. Пока до сих пор не ясно, кто именно упоминается в базе данных и насколько правдива содержащаяся в ней информацию. Следственный комитет России имеет основания полагать, что Родченков мог взломать систему и фальсифицировать записи вплоть до июня 2016 года, когда уже находился в США.

Окончательный список российских спортсменов, которые получат возможность выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, определится 27 января. Но уже сейчас известно, что в некоторых видах спорта Россия выступит в усечённом составе. Так, предварительный допуск получили всего три биатлониста и четыре конькобежца. Во многих дисциплинах, где россияне были претендентами на медали, они уже не выступят.

Оттепель с флагом

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Одновременно с этим МОК опубликовал новость, которая должна слегка подсластить горькую пилюлю последних дней. Ранее СМИ сообщали, что российский флаг нельзя будет показывать во время олимпийских соревнований даже болельщикам. В правилах поведения есть пункт, по которому запрещена демонстрация символов стран, не участвующих в Олимпиаде. А так как формально российские спортсмены не будут представлять своё государство, то российский флаг мог оказаться вне закона.

Олимпийский комитет России утверждал, что эта норма является общей для всех болельщиков и касается непризнанных мировым сообществом стран. В частности, во время Олимпийских игр 2008 года службы правопорядка имели возможность конфисковать флаги Тибета, которые зрители могли использовать для проведения акций протеста.

Сегодня МОК всё же уточнил, что же имелось в виду под весьма расплывчатой формулировкой правил, которые были приняты ещё до формального отстранения России. Как оказалось, болельщикам демонстрировать флаг можно, но с одним условием.

«Демонстрация флага страны с признанным национальным олимпийским комитетом, даже временно отстранённым, зрителем или обычным болельщиком во время Олимпийских игр не может быть запрещена. Однако если это окажется организованной политической демонстрацией, МОК примет это к рассмотрению своей системой мониторинга для выполнения решений исполкома МОК от 5 декабря 2017 года», — цитирует МОК «Р-Спорт».

Президент клуба болельщиков сборной России «Россия объединяет» Эдуард Латыпов заверил RT, что политических акций во время Олимпийских игр никто устраивать не будет. Также по его мнению МОК может ещё раз переписать собственные правила до старта соревнований.

«По моей информации, окончательное решение будет принято до конца текущей недели. Если будут какие-то запреты, что само по себе очень странно, будем что-то придумывать, чтобы не мытьём так катанием, но флаг присутствовал на трибунах. Наше объединение придерживается принципа, что спорт — вне политики и должен объединять. Если флаг будет в наших руках, то это точно будет не политическая акция, а акт любви к собственной стране. К тому же цвета флага можно использовать в элементах одежды, и будет забавно представить, как нас заставят раздеваться, если теоретически запретят символику», — сказал Латыпов.

Он добавил, что от движения «Россия объединяет» в Южную Корею поедут около десяти человек. Все они будут готовы к возможным провокациям по отношению к россиянам.

«Мы первоначально не планировали выезд на Олимпиаду и задумались о нём в связи с последними событиями. Сейчас спортсменам нужна поддержка. Не знаю, сколько всего приедет болельщиков, но нас будет около десятка. Мы опытные фанаты, нас будет сложно на что-то спровоцировать. Представляем, где проходит грань между законопослушанием и нашей задачей выполнять роль 12-го игрока. Это нас совсем не пугает», — заверил Латыпов.