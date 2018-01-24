«Никаких ограничений нет»: в ОКР ждут информации от МОК о запрете российских флагов во время Олимпийских игр в Пхёнчхане

Олимпийский комитет России не подтвердил информацию СМИ о том, что болельщикам запрещено использовать национальную символику на Играх в Пхёнчхане. В комитете пояснили, что подобные запреты касаются исключительно непризнанных мировым сообществом стран. Тем не менее ОКР направил официальный запрос в МОК для того, чтобы окончательно прояснить ситуацию. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также косвенно опроверг слухи о новых ограничениях, отметив, что его организация не ставила перед собой цель унизить Россию.

Ложная тревога?

Появившаяся в СМИ информация о том, что болельщикам в Пхёнчхане якобы будет запрещено проносить на спортивные объекты российские флаги, всерьёз обеспокоила болельщиков. При этом в СМИ ссылались на пункт на сайте оргкомитета Игр-2018, согласно которому «флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены».

Высказался на волнующую всех тему в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который посоветовал «проверить достоверность» этой информации.

«Самое главное — это сейчас в ходе контактов на экспертном уровне прояснить, насколько это достоверная информация, почему она появилась, от кого и, соответственно, насколько это соответствует действительности. Здесь главное — сохранять трезвый подход, в первую очередь в интересах наших спортсменов, которые, как вы сами знаете, приняли решение по возможности участвовать в этих Олимпийских играх. И это решение было встречено с пониманием и было поддержано», — приводит «Р-Спорт» слова Пескова.

Вскоре Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с официальным заявлением, в котором подчёркивалось, что присутствующий в своде правил пункт касается исключительно «стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения».

«Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года. Правила поведения являются универсальными и едиными для всех болельщиков, которые приедут на Игры. Никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России нет. Тем не менее с учётом того, что наша команда выступит на Играх в статусе «Олимпийские спортсмены из России», рабочая группа ОКР в ходе последней встречи с делегацией МОК обратилась за официальным подтверждением по данному вопросу. Ответ от Международного олимпийского комитета ожидается до конца недели», — говорится в документе.

Отреагировали на произошедшее и в МОК. «Комитет отстранил ОКР, но не отстранил страну, поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав», — ссылается «Спорт-Экспресс» на источник в МОК.

Кроме того, глава комитета Томас Бах заявил, что не ставит перед собой цели унизить Россию.

«МОК хотел дать чистым российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового, чистого российского спорта. Целью решения было выдать санкцию, очевидную для всего мира, но не унижать Россию», — цитирует функционера Reuters.

«Если я пронесу флаг своей страны, меня что, выведут со стадиона?»

Между тем российские спортсмены изначально выразили сомнение, что в Пхёнчхане могут запретить российские флаги. Так, призёр Олимпийских игр конькобежец Иван Скобрев заявил, что не понимает, каким образом болельщиков могут заставить проходить на стадионы без государственной атрибутики.

«Понятно, что новости о запрете российской символики на трибунах выглядят довольно странно. Если я пронесу флаг своей страны на трибуны в Пхёнчхане, меня что, выведут со стадиона? Не совсем понимаю, как это возможно. В любом случае болельщики не во вред себе, но должны сделать всё, чтобы наши цвета и наши люди присутствовали на олимпийских трибунах. Рискнём всем! Российских болельщиков на Играх будет традиционно много, особенно на хоккее и фигурном катании, так что способ выделиться и выразить свою поддержку всегда найдётся, и это не только флаги. Кстати, на Олимпиаду едут и мои друзья, они точно не оставят ребят без поддержки», — сказал Скобрев в беседе с корреспондентом RT.

В сети уже шутят, что в случае реального запрета российских флагов наши болельщики могут переворачивать их и выдавать за сербские. Как известно, флаг данной страны представляет собой красно-сине-белый триколор с гербом посередине. А в гражданской версии герба зачастую нет вовсе, как и на флаге Словакии, который по своим цветам полностью идентичен российскому.

Также по теме «Вопиющее нарушение прав»: МОК запретил проносить российский флаг на трибуны во время ОИ-2018 Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане сообщил, что болельщики не смогут проносить на трибуны флаг...

В Совфеде же ранее предложили болельщикам поддерживать российских спортсменов речёвками.

«Судя по кампании, объявленной против России по всем фронтам, в том числе и спортивному, вероятность того, что российская официальная символика будет запрещена на Олимпиаде, действительно велика. Наши спортсмены, которым и так нелегко, не должны почувствовать на себе такие ограничения. Все российские болельщики должны так громко и мощно скандировать на всех соревнованиях речёвку «Россия, вперёд», чтобы не было слышно больше ничего», — приводит «Р-Спорт» слова сенатора Игоря Морозова.

Сами российские болельщики, которые собираются ехать в Пхёнчхан, признались, что их не остановят даже запреты МОК.

«Пока ждём официальной информации от МОК и ОКР. Но как бы то ни было, нас это не остановит. Как известно, русские не сдаются. Чем жёстче нам ставят условия, тем интереснее и важнее наша миссия: поддержать российских спортсменов, которые доберутся до Южной Кореи. Кроме того, проблемы с проносом атрибутики нам уже знакомы. Сталкивались с этим в том числе на футбольных матчах Евро-2016. Флаги все разные, на некоторых есть изображения, некоторые флаги с надписями и символами стюарды могут посчитать подозрительными и не пустить с ними на трибуны. Правда, многие болельщики и такие запреты готовы обойти стороной: просто спрятать флаг под одеждой и пронести с собой», — заявил RT президент Клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES Эдуард Латыпов.

«Серьёзные основания»

Между тем Томас Бах заявил, что не ставит под сомнение результаты работы комиссии МОК по допуску российских спортсменов к Играм-2018. По его словам, были «серьёзные основания» не допускать тех российских атлетов, которые не попали в итоговый список приглашённых на соревнования.

«Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены, — сказал Бах. — Независимая комиссия составила список приглашённых спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов. Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьёзные основания для такого решения».

Ранее член МОК Кристина Клостер назвала причину, по которой биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов не были допущены до Игр. По её словам, критерием отбора являлось также отсутствие упоминаний о спортсмене в докладе Макларена. Об этом сообщает ntk.no.