«Вопиющее нарушение прав»: МОК запретил проносить российский флаг на трибуны во время ОИ-2018

Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане сообщил, что болельщики не смогут проносить на трибуны флаг страны, не участвующей в турнире. Сборная России будет выступать под олимпийским флагом, поэтому национальный триколор автоматически попал под запрет. В Госдуме полагают, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. О новых санкциях — в материале RT.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно не допустил к Олимпийским играм ряд лидеров сборной России, в числе которых шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Позднее санкции коснулись и отечественных болельщиков. Как сообщили в пресс-службе организационного комитета Игр, на трибуны запрещено проносить флаги стран, которые не участвуют в соревнованиях.

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На своём официальном сайте оргкомитет опубликовал список предметов, которые запрещено иметь с собой на трибунах и тренировочных площадках во время Олимпиады. В него вошли файеры, колюще-режущее и огнестрельное оружие и т.д. Помимо опасных предметов в нём значатся флаги стран, не допущенных к Играм. Сборная России выступит в Пхёнчхане под олимпийским флагом, и таким образом использование национального триколора попадает под санкции.

На данный момент в оргкомитете не объяснили, как будет осуществляться контроль и какое наказание грозит нарушителям. Также открытым остаётся вопрос: можно ли будет вывешивать российский флаг в Доме болельщиков. Ранее его директор Олег Румянцев сообщил, что запрет МОК на использовании символики страны не распространяется на рядовых зрителей.

«Традиционной символикой проекта является символ сердца, сложенного из ленты цветов российского триколора. Эта символика и будет использоваться в Доме (болельщиков. — RT). Запрет на национальную символику не касается болельщиков», — сообщил ТАСС Румянцев.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков считает, что подобные действия МОК приводят к дискриминации Олимпийского движения.

«Если кто-то раньше думал, что спорт далёк от политики, то сейчас все сомнения развеялись. Я считаю, что действия МОК направлены на дискриминацию Олимпийского движения. Международному олимпийскому комитету требуется реструктуризация, мягко говоря. Это трудно поддаётся анализу, здравому смыслу.

Столько негативной информации за последние два дня, в частности, по Антону Шипулину, по нашим лыжникам… Я считаю, что уже действия МОК наглядно продемонстрировали, что эта организация требует основательного реформирования», — сказал Чепиков в беседе с RT.

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РИА Новости

Спортивный юрист Артём Пацев не удивлён решением МОК запретить демонстрацию российского флага на трибунах.

«В свете нынешнего странного поведения от МОК можно ожидать вообще чего угодно, поэтому и такая инициатива по поводу флагов не удивляет. Сложилась обстановка, в которой может быть принято какое угодно решение», — заявил Пацев «Р-Спорту».

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв считает недопустимым запрет национальной символики на Олимпиаде и уверен, что Россия не оставит это без внимания.

«Я не понимаю, как это (запрет проносить российский флаг на трибуны. — RT) возможно контролировать. Необходимо дождаться пояснения со стороны МОК. В случае подтверждения можно считать это вопиющим нарушением прав граждан.

Уверен, если это правда, Россия жёстко отреагирует на данные действия МОК. Запрещение национальной символики является недопустимым. Оргкомитет рискует лишиться всех российских туристов, которые могут бойкотировать Игры.

Думаю, у них есть голова на плечах. Очень надеюсь, что данное решение будет пересмотрено», — заявил Свищёв RT.

Ранее МОК запретил использование цветов национального триколора в атрибутике российских спортсменов. Так, запрещено было размещать герб страны и эмблему Олимпийского комитета России. На их месте будут располагаться пять олимпийских колец. Слово Russia разрешено употреблять только в составе нового названия команды — Olympic Athletes from Russia («спортсмены-олимпийцы из России»). В дополнение к этому, надпись RUS должна быть заменена на аббревиатуру OAR.

Кроме того, под санкции попал товарный знак Team Russia («Команда России»), который нельзя использовать на разного рода предметах экипировки, одежды и инвентаря. Также под запретом оказалась кириллица. Что касается расцветки, допустимо использование одного или двух цветов национального флага. При этом вместе они не должны складываться в государственный символ.

Около полугода назад в похожей ситуации оказались российские легкоатлеты, выступавшие под нейтральным флагом на чемпионате мира в Лондоне. Им запретили не только использовать цвета национального триколора на предметах одежды, но и красить ногти в цвет флага, а также носить резинки для волос схожей цветовой гаммы. Однако даже на этом Международная ассоциация лёгкой атлетики (IAAF) не остановилась. Отечественным атлетам запретили устанавливать гимн страны в качестве рингтона на телефоне, а также исполнять его а капелла.