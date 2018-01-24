Российский флаг запрещено проносить на трибуны во время ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает болельщикам проносить на трибуны флаги стран, не принимающих участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета ОИ-2018.

Отмечается, что МОК запрещает проносить атрибуты стран, которые не заявлены как участники Олимпиады в Пхёнчхане. Таким образом, флаг России на трибуны пронести будет нельзя.

Сборная России на ОИ-2018 выступает под олимпийским флагом.

Ранее сообщалось, что МОК не включил саночницу Викторию Демченко, бобслеистов Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву в список потенциальных участников ОИ-2018.

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