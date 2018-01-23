МОК не включил саночницу Демченко, бобслеистов Кошелева и Шокшуеву в список потенциальных участников ОИ-2018

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Международный олимпийский комитет (МОК) не включил саночницу Викторию Демченко, бобслеистов Романа Кошелева и Юлию Шокшуеву в список потенциальных участников Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Федерации санного спорта России Станислава Тюрина и пресс-атташе Федерации бобслея России Анну Макарову.

22-летняя Демченко — дочь главного тренера сборной России по санному спорту и участника семи Олимпиад Альберта Демченко, пожизненно отстранённого от ОИ. Она не принимала участия в Олимпийских играх в Сочи.

В Федерации бобслея России также сообщили о недопуске к ОИ тренера-механика Евгения Попова.

Ранее Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова отреагировала на недопуск российских спортсменов к ОИ.

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