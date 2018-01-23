Сотникова шокирована решением МОК о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова отреагировала на недопуск многих российских спортсменов к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Я в шоке от того, что происходит… Никакие нервы не выдержат этот беспредел!» — написала Сотникова в своём Twitter.

Я в шоке от того,что происходит...

никакие нервы не выдержат этот беспредел!!! — Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить к ОИ-2018 российских спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову.

Ранее СМИ сообщили, почему Шипулин и Ан не допущены к ОИ-2018.