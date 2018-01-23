Сотникова шокирована решением МОК о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018

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Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова отреагировала на недопуск многих российских спортсменов к Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Сотникова шокирована решением МОК о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018
  • Аделина Сотникова

«Я в шоке от того, что происходит… Никакие нервы не выдержат этот беспредел!» — написала Сотникова в своём Twitter.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить к ОИ-2018 российских спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову.

Ранее СМИ сообщили, почему Шипулин и Ан не допущены к ОИ-2018.

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