Сотникова шокирована решением МОК о недопуске российских спортсменов к ОИ-2018
- Аделина Сотникова
«Я в шоке от того, что происходит… Никакие нервы не выдержат этот беспредел!» — написала Сотникова в своём Twitter.
Я в шоке от того,что происходит...— Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 23 января 2018 г.
никакие нервы не выдержат этот беспредел!!!
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допустить к ОИ-2018 российских спортсменов, в том числе шорт-трекиста Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова, фигуристов Ивана Букина и Ксению Столбову.
Ранее СМИ сообщили, почему Шипулин и Ан не допущены к ОИ-2018.