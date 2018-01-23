СМИ: Стало известно, почему Шипулин и Ан не допущены к ОИ-2018

Стало известно, почему биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан не допущены к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.

Шипулин и Ан обвиняются в нарушении антидопинговых правил, сообщает Le Monde.

Источник, близкий к расследованию Ричарда Макларена, сообщил французскому изданию, что допинг-пробы Шипулина и Ана, взятые во время Игр-2014 в Сочи, имеют следы вскрытия.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) следует инструкции, согласно которой допускаются только спортсмены, не имеющие нарушений в антидопинговых правилах.

Ранее легендарный хоккеист Борис Михайлов заявил, что МОК не объясняет причины своих решений.